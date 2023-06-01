Trabzonspor'da yeni transferin geliş tarihi belli oldu!

Trabzonspor, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.

Bordo-mavili takım, Yunanistan'ın Panathinakos ekibinde forma giyen Dimitrios Kourbelis ile anlaşmaya vardı.

Panathinakos'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye geliş tarihi de belli oldu.

Yunan orta saha, yarın sabah İstanbul'da olacak.

DİMİTRİOS KOURBELİS KİMDİR?

Dimitrios Kourbelis, 2 Kasım 1993 tarihinde Yunanistan'ın Tripoliçe kentinde doğdu. Futbola Asteras Tripoli alt yapısında başladı. 2017 yılında Panathinaikos'a transfer oldu. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 36 maçta 1 gol ve 2 asistlik skor katkısında bulundu. Güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro olan milli futbolcu bir kez Yunanistan Kupası sevinci yaşadı. Ülkesi adına ise 30 karşılaşmada 1 gol kaydetti.