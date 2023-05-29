Cannon da listede

Transfer çalışmalarını devam ettiren Trabzonspor'un ismi daha önce gündeme gelen Reggie Cannon için yoğun şekilde görüşmelerine devam ettiği belirlendi. Brezilyalı sağ bek Peres ile yollarını ayıran, Danimarkalı Larsen'den ise beklediği verimi alamayan bordo- mavililerin Cannon için kulübüyle görüşmelere başladığı öğrenildi. Portekiz'in Boavista takımında forma giyen 24 yaşındaki ve 1.80 boyundaki sağ bekin stoperde oynayabilmesi avantaj olarak görülüyor. Kulübüyle sözleşmesi 2025'te sona erecek Cannon bu sezon forma giydiği 33 maçın 25'inde stoper olarak görev yaptı. 2020'de 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Dallas'tan Boavista'ya transfer olan Cannon'un güncel piyasa değeri 4 milyon euro civarında.