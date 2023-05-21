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Trabzonspor'a stoper takviyesi! Bjelica'nın yeni prensi Xavier Mbuyamba

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Nenad Bjelica işi sıkı tutuyor. Stoper takviyesi isteyen hocanın alternatifleri arasında Hollanda'da Volendam forması giyen Xavier Mbuyamba bulunuyor. İşte detaylar... | TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 11:27
Trabzonspor'a stoper takviyesi! Bjelica'nın yeni prensi Xavier Mbuyamba

Bu sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor'da kadro yeniden kuruluyor. Yeni yönetim ve hocanın gelmesiyle birlikte takımda büyük değişikliğe gidecek olan bordo mavililer transferde harekete geçti. Fırtına, Bjelica'nın uzun süredir takip ettiği Hollanda'da Volendam forması giyen Xavier Mbuyamba'yı gözüne kestirdi.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, Geçen sezon Chelsea altyapısından Volendam'a transfer olan 21 yaşındaki stoper, Hollanda'da 28 maça çıktı. 1.95 boyundaki Kongo asıllı Hollandalı oyuncu ile Avrupa'dan bazı takımlar da ilgileniyor. Mbuyamba, Chelsea'den önce Barcelona'nın altyapısında da oynamıştı.

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