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TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da Reggie Cannon iddiası!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da gelecek sezon için gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Son olarak Fırtına'nın ABD'li futbolcu Reggie Cannon ile ilgilendiği aktarıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da Reggie Cannon iddiası!

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Nenad Bjelica, yeni sezonda savunma hattını komple değiştirmeyi planlıyor. Hırvat hocanın oyun sisteminde özellikle beklerin yeri çok büyük. Peres'in sözleşmesini geçtiğimiz haftalarda fesheden Fırtına, Larsen'le de yolları ayırmak için menajeriyle görüşme halinde. Sağ bek listesi geniş. Bunlardan biri Reggie Cannon. 24 yaşındaki ABD'li oyuncu, Portekiz'de Boavista'da oynuyor. 1.80 boyundaki milli oyuncunun kulübüyle 2 yıl daha kontratı var.

SAVUNMAYI TOPARLAR
Bu sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Bartra'dan beklediği verimi alamayan Trabzonspor, Hugo'nun ayrılmasının ardından savunma için yeni arayışlara başladı. Hollandalı stoper Denswil ile de yolların ayrılması bekleniyor.

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