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Vitor Hugo'dan Fenerbahçe itirafı!

Son dakika spor haberi: Süper Lig devi Trabzonspor'dan ayrılan Brezilyalı savunmacı Vitor Hugo, ülkesinin takımlarından Bahia'ya transfer oldu. Türkiye günleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Hugo, Fenerbahçe itirafında bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 14:46
Vitor Hugo'dan Fenerbahçe itirafı!

Trabzonspor'dan bu ayın başında ayrılarak Brezilya ekibi Bahia'ya transfer olan Vitor Hugo, önemli açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'deki futbolu ve rekabeti Hürriyet'e değerlendiren Hugo, "Süper Lig, çok fazla geçiş oyunu ve hava topu mücadelesiyle oynanan çok zor bir lig. Takımlar, hızlı ve yetenekli kanat forvetleri ve hava toplarında çok iyi olan güçlü merkez forvetlerle iyi kurgulanmış bir oyun modelini oynuyor. Süper Lig'de çok ilginç düellolar yaşadım ve burada oynamaktan gerçekten keyif aldım. Burada oynadığımdan dolayı kariyerim adına çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALDIĞIMI HATIRLAMIYORUM"
Fiorentina'dan ayrıldığı dönemde Türkiye'den teklif aldığını belirten Brezilyalı stoper, "Fiorentina'dan ayrılırken Fenerbahçe'den teklif aldığımı hatırlamıyorum. O an beni arayan başka bir Türk kulübü vardı. Türkiye'ye gelmeyi kabul etmedim çünkü aynı zamanda daha önce şampiyonluk yaşadığım ve çok mutlu olduğum Palmerias'a geri dönmek için teklif almıştım." açıklamasında bulundu.

Eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya ilişkin ise deneyimli stoper şunları söyledi, "Abdullah Hoca ile çalışmaktan gerçekten keyif aldım. Bana her zaman büyük bir saygıyla davrandı ve herhangi bir konu hakkında konuşmaya açıktı. O çok deneyimli ve Süper Lig'i iyi biliyor. Abdullah Avcı, çalışmalarından dolayı taraftarların takdirini hak etti ve ben onun şampiyonluk yaşamasına yardım ettiğim için çok mutluyum."

Trabzonspor formasıyla 99 maçta süre alan Vitor Hugo, 9 gol ve 1 asist kaydetti.

Brezilyalı stoper, bordo-mavili takımda Süper Lig ve Türkiye Süper Kupa (2) şampiyonlukları yaşadı.

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