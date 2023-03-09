Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da sıcak para arayışı! Ödenmesi gereken rakam...

Trabzonspor'da sıcak para arayışı! Ödenmesi gereken rakam...

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da yeni sezon beklentilerin oldukça altında kaldı. Avrupa'dan elenen ve Süper Lig'de şampiyonluk yarışında uzaklaşan bordo mavililerde maddi sorunlar baş göstermeye başladı. İşte haberin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 06:50
Trabzonspor'da sıcak para arayışı! Ödenmesi gereken rakam...

38 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan, yaptığı kutlamalarla tüm dünyada ses getiren Trabzonspor, tarihi başarının üzerinden sadece 9 ay geçmesine rağmen şu anda bambaşka bir noktada... Lider Galatasaray'ın tam 19 puan gerisinde olan Fırtına'nın, 2. sıradaki Fenerbahçe ile puan farkı 13. Karadeniz devi, en büyük hedefi olan Avrupa'da 3 turnuvandan da elendi. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamayan bordo-mavililer, Avrupa Ligi'nde üst tura çıkamadı. Son olarak Konferans Ligi'nde devam eden Trabzonspor, kendisinden çok daha düşük bütçeli Basel'e elendi. Bu başarısızlık da maddi anlamda kulübü sıkıntıya soktu.

CİDDİ BİR KAYNAK OLUŞMALI

Trabzonspor'da mart ayında yaklaşık 250 milyon TL'lik bir rakamın ödenmesi gerekiyor. Bu ay içerisinde aynı zamanda bir seçimli Olağanüstü Genel Kurul yapılacak. Bu nedenle kongre süreci sonrasında seçilecek yönetimin en büyük sınavı bu parayı ödemek olacak. Geçmişe dönük oyuncu alacaklarının birikmesi, sezon başı transfer edilen bazı isimlerin bonservis taksitlerinin bir bölümünün gelmesi ve prim alacaklarının bulunması nedeniyle bu miktar birikmiş durumda. Ayrıca nisan ayında da yeni ödemeler var. Bordomavili kulüpte seçilecek yeni yönetim, kısa vadede ciddi bir kaynak oluşturmak durumunda.

DİĞER
Bayern Münih-PSG maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi son 16 turu Bayern Münih-PSG maçı Exxen canlı yayın izle linki
2. kez baba oldu! Survivor Avatar Atakan “Hoş geldin Zenia” deyip bebeğini paylaştı! Atakan Arslan’a ilk yorum Hakan Ural’dan...
Bakasetas'a Almanya'dan kanca!
Devlerin gözü bu maçta! İşte scoutların izleyeceği 6 yıldız
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bakasetas'a Almanya'dan kanca!
Avcı'dan Fırtına'ya veda! Futbolcularla vedalaştı
Hac kura sonucu sorgulama ekranı e-Devlet
YKS tarihi belli oldu 2023!
YKS son başvuru tarihi ve başvuru ekranı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Devlerin gözü bu maçta! İşte scoutların izleyeceği 6 yıldız Devlerin gözü bu maçta! İşte scoutların izleyeceği 6 yıldız 01:14
Milan Londra'da turladı! Milan Londra'da turladı! 01:09
Bayern Münih çeyrek finalde! Bayern Münih çeyrek finalde! 01:09
A. Efes Sırbistan'da mağlup! A. Efes Sırbistan'da mağlup! 01:09
F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! 01:09
G.Saray yıldız ismi 1 sezon daha kiraladı! G.Saray yıldız ismi 1 sezon daha kiraladı! 01:09
Daha Eski
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 01:09
Şenol Güneş'ten Cenk Tosun açıklaması! Şenol Güneş'ten Cenk Tosun açıklaması! 01:09
Terim'den transfer itirafı! "Alacağım ilk oyuncu olur" Terim'den transfer itirafı! "Alacağım ilk oyuncu olur" 01:09
Milan Londra'da turladı! Milan Londra'da turladı! 01:05
Potanın Perileri'nin rakipleri belli oldu! Potanın Perileri'nin rakipleri belli oldu! 01:08
F.Bahçe Sevilla'ya geldi! F.Bahçe Sevilla'ya geldi! 01:08