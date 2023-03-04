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Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkartıldı!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor evinde Ümraniyespor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi bordo mavililerde Bakasetas, sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkartıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 12:02 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 12:09
Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkartıldı!

Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, sol uyluk ön bölgesinde kas yaralanması olduğu için Ümraniyespor maçı kadrosundan çıkarıldı.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında bugün HangiKredi Ümranyiespor maçına çıkmaya hazırlanan Trabzonspor'da, Anastasios Bakasetas'ın sakatlandığı açıklandı. Trabzonspor kulüp doktoru Halil Polat tarafından yapılan açıklamada, Bakasetas'ın dün yapılan idmanda sol uyluk ön bölgesinde ağrı hissettiği için bugün MR görüntülemesi yapıldığı ve sonucunda sol uyluk ön bölgede kas (rectus femoris) yaralanması tespit edildiği açıklandı. Tedavisine başlanan Bakasetas, Ümraniyespor maçı kadrosunda çıkarıldı.

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