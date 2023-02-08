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Üstesinden birlikte geleceğiz

Uğurcan: Yaşadığımız bu zor günleri el ele atlatacağız. Elimizden gelen yardımı yapalım. Kan bağışının, yapılacak her yardımın çok yararı olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Üstesinden birlikte geleceğiz

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde gerçekleşen ve 10 ilde yıkıma sebep olan deprem için seferberlik çalışmaları sürüyor. Spor camiası da depremden etkilenen iller için destekte bulunurken, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'dan yardım çağrısı geldi. 26 yaşındaki file bekçisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yaşadığımız bu zor günleri el ele atlatacağız. Elimizden gelen yardımı yapalım. Kızılay'a yapılacak kan bağışının, resmi kurumlara yapılacak her yardımın büyük yararı olacak. Bugünlerin üstesinden birlikte geleceğiz" ifadelerini kullandı.


BİRLİKTELİK GÜNÜ
Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu şu ifadeleri kullandı: "Şu anda birliktelik günü. Trabzonspor olarak biz ihtiyaç olan bölgelere ihtiyaca yönelik malzemeleri göndermek üzere 2 TIR'ımız yola çıkıyor. Herkese örnek olur inşallah. Bütün yaraları tedavi ederiz.'' Öte yandan Trabzonspor kulübü battaniye ve uyku tulumunun ağırlık verileceği 1 TIR'ı daha bugün deprem bölgesine gönderecek.

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