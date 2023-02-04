TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın gündemine Facundo Pellistri geldi!

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, kiralık transfer politikasını devreye soktu. Bordo mavililer genç ve kiralık alabilecekleri oyunculara öncelik verecek. Öncelikle oyuncuları için teklif bekleyen Trabzonspor, daha bir teklifi açıklamadı. Menajerler aracılığıyla kulüp aranan oyunculara henüz talipler çıkmadı. Bordo mavililer de mevcut durumu ve mali tabloyu göz önünde bulundurarak transfer politikasını değiştirdi. Bordo mavililer genç kiralık oyunculara yönelerek, hem maliyet hem de kontenjan sorunu çözmüş olacak.

FACUNDO PELLISTRI GÜNDEMDE

61 Medya'da yer alan habere göre İngiliz devi Manchester United'da forma giyen Facundo Pellistri Trabzonspor'un gündemine geldi. Menajerlerin bordo mavililere önerdiği Uruguaylı futbolcu için Trabzonspor nabız yoklayacak. Kırmızı Şeytanlar'ın da oyuncu için nasıl bir yol izleyeceği transferi etkilerken, bordo mavilerin oyuncu için nasıl bir karar vereceği önümüzdeki günlerde belli olacak.