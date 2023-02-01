Trabzonspor'dan Erkan Zengin açıklaması: Hukuki süreç sona erdi!

Trabzonspor'dan konuyla ilgili yapılan açılama şu şekilde:

Kulübümüz ile Eskişehirspor Kulübü arasında Erkan Zengin transferi dolayısıyla devam eden hukuki süreç, ilgili kulübün gerekli ödemeyi bugün itibari ile kulübümüz banka hesabına yatırması ile birlikte son bulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.