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Trabzonspor'dan Erkan Zengin açıklaması: Hukuki süreç sona erdi!

Trabzonspor, Erkan Zengin'in transferi nedeniyle Eskişehir ile aralarında başlayan hukuki sürecin kırmızı siyahlı kulübün gerekli ödemeyi bugün yapması nedeniyle sona erdiğini açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 19:28 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 19:39
Trabzonspor'dan Erkan Zengin açıklaması: Hukuki süreç sona erdi!

Trabzonspor'dan konuyla ilgili yapılan açılama şu şekilde:

Kulübümüz ile Eskişehirspor Kulübü arasında Erkan Zengin transferi dolayısıyla devam eden hukuki süreç, ilgili kulübün gerekli ödemeyi bugün itibari ile kulübümüz banka hesabına yatırması ile birlikte son bulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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