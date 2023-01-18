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Trabzonspor Emrehan Gedikli'yi Austria Lustenau'ya kiraladı!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Emrehan Gedikli'yi sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla Austria Lustenau'ya kiralandığını açıkladı. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 12:10 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 12:15
Trabzonspor Emrehan Gedikli'yi Austria Lustenau'ya kiraladı!

Trabzonspor geçtiğimiz sezon Alman ekibi Bayer Leverkusen'den 800 bin Euro karşılığında kadrosuna kattığı Emrehan Gedikli'yi Avusturya ekibi Austria Lustenau'ya kiraladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Emrehan Gedikli'nin, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Austria Lustenau Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bordo-mavili ekip ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emrehan Gedikli, sezon sonuna kadar Austria Lustenau forması giyecek.

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