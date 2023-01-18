Trabzonspor Emrehan Gedikli'yi Austria Lustenau'ya kiraladı!

Trabzonspor geçtiğimiz sezon Alman ekibi Bayer Leverkusen'den 800 bin Euro karşılığında kadrosuna kattığı Emrehan Gedikli'yi Avusturya ekibi Austria Lustenau'ya kiraladı.



Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Emrehan Gedikli'nin, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Austria Lustenau Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bordo-mavili ekip ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emrehan Gedikli, sezon sonuna kadar Austria Lustenau forması giyecek.