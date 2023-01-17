Trabzonspor'a Norveçli golcü!

Son şampiyon Trabzonspor'da sağ kanat Edin Visca'nın uzun süreli sakatlığı nedeniyle teknik heyetin raporu doğrultusunda bir kanat transfer edilmesi düşünülüyor. Şu an için yabancı kontenjanı dolu olan bordo-mavililer bu nedenle boş olan 1999 doğumlu oyuncu kontenjanı için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kontenjan için 1 futbolcu hakkı bulunan Karadeniz devinin mevcut kadrodan herhangi bir yabancı göndermesine gerek yok. Fırtına'nın gündemindeki oyuncunun ise Norveç'in Molde takımında görev yapan Ola Brynhildsen olduğu belirtiliyor.

SÖZLEŞMESİ 2024 YILINDA BİTİYOR

23 yaşındaki futbolcu daha önce de bordo-mavili kulübün gündemine gelmişti. Hem kanat hem de forvet ihtiyacını karşılayabileceği belirtilen futbolcunun kulübü ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Trabzonspor'un genç oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde durduğu kaydedildi. 1.75 boyundaki yıldız bu sezon 11 Avrupa maçında forma giyerken, 5 gol 3 asistlik katkı sağladı. Norveç liginin yeni sezonunun henüz başlamadığı ancak Brynhildsen'in geçen sezon ise ligde 19 maçta 11 gol, 1 asistlik katkısı bulunuyor.

Ola Brynhildsen, Norveç Milli Takımı formasını iki kez giydi. 1.75 boyundaki futbolcu sağ ayağını etkili kullanıyor.