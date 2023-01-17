Haberler Trabzonspor Trabzonspor'a Norveçli golcü!

Trabzonspor'a Norveçli golcü!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor, 23 yaşındaki forvet için harekete geçiyor. Yönetim, daha önce de gündeme gelen Norveçli santrfor için yeni bir harekat başlatıyor. Ola Brynhildsen için yabancı kontenjan boşaltılmasına da gerek yok.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 06:50
Trabzonspor'a Norveçli golcü!

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Son şampiyon Trabzonspor'da sağ kanat Edin Visca'nın uzun süreli sakatlığı nedeniyle teknik heyetin raporu doğrultusunda bir kanat transfer edilmesi düşünülüyor. Şu an için yabancı kontenjanı dolu olan bordo-mavililer bu nedenle boş olan 1999 doğumlu oyuncu kontenjanı için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kontenjan için 1 futbolcu hakkı bulunan Karadeniz devinin mevcut kadrodan herhangi bir yabancı göndermesine gerek yok. Fırtına'nın gündemindeki oyuncunun ise Norveç'in Molde takımında görev yapan Ola Brynhildsen olduğu belirtiliyor.

SÖZLEŞMESİ 2024 YILINDA BİTİYOR
23 yaşındaki futbolcu daha önce de bordo-mavili kulübün gündemine gelmişti. Hem kanat hem de forvet ihtiyacını karşılayabileceği belirtilen futbolcunun kulübü ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Trabzonspor'un genç oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde durduğu kaydedildi. 1.75 boyundaki yıldız bu sezon 11 Avrupa maçında forma giyerken, 5 gol 3 asistlik katkı sağladı. Norveç liginin yeni sezonunun henüz başlamadığı ancak Brynhildsen'in geçen sezon ise ligde 19 maçta 11 gol, 1 asistlik katkısı bulunuyor.

Ola Brynhildsen, Norveç Milli Takımı formasını iki kez giydi. 1.75 boyundaki futbolcu sağ ayağını etkili kullanıyor.

DİĞER
Ozan Doğulu ile 19 yaş küçük sevgilisi Hera Aslan'ın boy farkı olay olmuştu... Ozan Doğulu: Bunu konuşanlar geri zekalı!
Otobüs demir profil yüklü TIR'a çarptı 3 ölü, 20 yaralı
G.Saray'da beklenmedik gelişme! Transfer gelirse takımdan ayrılacak
F.Bahçe'den transferde 3'lü harekat!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Akyazı’da başka
Peres mutluluğu
Sözleşmeliye kadro ne zaman yürürlüğe girecek?
TOKİ Sakarya Arifiye, Hendek, Ferizli, Kocaali, Taraklı kura çekiliş sonuçları
Orta Gelir Konut Kredisi faiz oranları, başvuru şartları ve tarihleri!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cadiz ile Elche yenişemedi! Cadiz ile Elche yenişemedi! 01:16
Cadiz ile Elche puanları paylaştı! Cadiz ile Elche puanları paylaştı! 01:16
Empoli 3 puanı tek golle aldı! Empoli 3 puanı tek golle aldı! 00:54
Empoli 3 puanı tek golle aldı! Empoli 3 puanı tek golle aldı! 00:54
Stanojevic Konya’da Stanojevic Konya’da 00:45
G.Saray'a Icardi şoku! PSG'den flaş teklif G.Saray'a Icardi şoku! PSG'den flaş teklif 00:10
Daha Eski
Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım 00:10
Ayrılık açıklandı! Sözleşmede flaş madde Ayrılık açıklandı! Sözleşmede flaş madde 00:10
G.Saray Alanya'ya geldi! G.Saray Alanya'ya geldi! 00:04
A. Efes evinde farklı kazandı! A. Efes evinde farklı kazandı! 00:04
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:05
Pendik ile Erzurum yenişemedi! Pendik ile Erzurum yenişemedi! 00:05