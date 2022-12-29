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Karagümrük Trabzonspor maçını usta isim yorumladı! "Büyük hayal kırıklığı"

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Fatih Karagümrük'ün 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonrası Sabah gazetesi spor yazarı İskender Günen, Trabzonspor'u yorumladı. İşte Günen'in köşe yazısı...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 08:50
Karagümrük Trabzonspor maçını usta isim yorumladı! "Büyük hayal kırıklığı"

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

Karagümrük Trabzonspor maçını usta isim yorumladı! "Büyük hayal kırıklığı"

Bordo mavililer, maçtan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Karagümrük Trabzonspor maçını usta isim yorumladı! "Büyük hayal kırıklığı"

Fenerbahçe derbisinden galibiyetle dönen Trabzonspor, Karagümrük'ü de yenerek seriye başlamak istiyordu ancak bu gerçekleşmedi.

Karagümrük Trabzonspor maçını usta isim yorumladı! "Büyük hayal kırıklığı"

Fenerbahçe maçında oynanan oyun, alınan galibiyet ve şampiyonluk yarışının içinde var olduğunuz bir maçtan sonra mutlak 3 puan almak ve seri yakalama maçıydı.

Karagümrük Trabzonspor maçını usta isim yorumladı! "Büyük hayal kırıklığı"

Trabzonspor'un unuttuğu bir gerçek var, her maçın kendi içinde zorluğu vardır.

Karagümrük Trabzonspor maçını usta isim yorumladı! "Büyük hayal kırıklığı"

Bu unutulduğu için dünkü sonuç ortaya çıktı.

Karagümrük Trabzonspor maçını usta isim yorumladı! "Büyük hayal kırıklığı"

Karagümrük puan tablosunda alt sıralarda olan bir takım.

Karagümrük Trabzonspor maçını usta isim yorumladı! "Büyük hayal kırıklığı"

Maç başlangıcı beklenildiği gibiydi, yani Karagümrük oyunu kendi sahasında çok adamla kabul eden bir yapı içerisindeydi.

Karagümrük Trabzonspor maçını usta isim yorumladı! "Büyük hayal kırıklığı"

Trabzonspor ise önde baskı yapmasına rağmen hücumda sol kenardan Trezeguet ile geliştirilen ataklardan başka, sağ kenardan istenilen atak girişimi yoktu.

Karagümrük Trabzonspor maçını usta isim yorumladı! "Büyük hayal kırıklığı"

Orta alanda Abdülkadir Ömür ve Bakasetas üretkenlikten çok uzaktılar.

Karagümrük Trabzonspor maçını usta isim yorumladı! "Büyük hayal kırıklığı"

Maçın başlarında yerleşme hatasından gelen golden sonra ise duran toptan Bartra ile gelen beraberlik golünün ardından yine savunmanın yerleşmesinde sorunlar yaşandı.

Karagümrük Trabzonspor maçını usta isim yorumladı! "Büyük hayal kırıklığı"

Hüseyin'in hatasından kaynaklı da 2. gol yenildi.

Karagümrük Trabzonspor maçını usta isim yorumladı! "Büyük hayal kırıklığı"

İlk yarının sonlarında ise Bartra, rakibe yaptığı hareketten kırmızı kartı gördü.

Karagümrük Trabzonspor maçını usta isim yorumladı! "Büyük hayal kırıklığı"

İkinci yarıda 2-1'lik sonuç varken Karagümrük'ün de 10 kişi kalmasıyla Trabzonspor'un daha üretken bir kimliğe kavuşması gerekirken tam tersi görüntüler ortaya çıktı.

Karagümrük Trabzonspor maçını usta isim yorumladı! "Büyük hayal kırıklığı"

Hızlı hücum girişimlerinde maçın yıldız ismi Borini'nin getirdiği topta yenilen 3. gol ve ardından gelen 4. gol...

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