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TRANSFER HABERLERİ: Trabzonsporlu Jens Stryger Larsen'e 2 talip var!

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililerin sezon başında transfer ettiği Jens Stryger Larsen'e 2 talip çıktı. Trabzonspor'un, Jens Stryger Larsen'in transferine sıcak baktığı kaydedildi. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 09:58
TRANSFER HABERLERİ: Trabzonsporlu Jens Stryger Larsen'e 2 talip var!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ: Trabzonsporlu Jens Stryger Larsen'e 2 talip var!

Bordo mavililer, bir yandan gelecek oyuncular için planlarını yaparken, diğer yandan da gidecek isimleri belirlemeye çalışıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Trabzonsporlu Jens Stryger Larsen'e 2 talip var!

Bu bağlamda Fırtına'da, gönderilecek isimlerden biri de, yeni gelen transferlerden biri olan Jens Stryger Larsen'in olması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ: Trabzonsporlu Jens Stryger Larsen'e 2 talip var!

Fırtına, Jens Stryger Larsen'i göndermeye sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Trabzonsporlu Jens Stryger Larsen'e 2 talip var!

Larsen, Bruno Peres'in sakatlığı sonrası gelmişti.

TRANSFER HABERLERİ: Trabzonsporlu Jens Stryger Larsen'e 2 talip var!

Danimarkalı futbolcu, Trabzonspor'da istediği çıkışı sağlayamadı.

TRANSFER HABERLERİ: Trabzonsporlu Jens Stryger Larsen'e 2 talip var!

Bununla beraber, Avcı Larsen'in olası ayrılığına onay verdi.

TRANSFER HABERLERİ: Trabzonsporlu Jens Stryger Larsen'e 2 talip var!

2 TALİP ÇIKTI
Fırtına'nın yıldızına 2 talip çıktığı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ: Trabzonsporlu Jens Stryger Larsen'e 2 talip var!

Larsen'in ayrılması halinde, önceliğinin komşu ülkelerinden biri olacağı ifade ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ: Trabzonsporlu Jens Stryger Larsen'e 2 talip var!

Bunlardan ilki, Brondby oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Trabzonsporlu Jens Stryger Larsen'e 2 talip var!

Bir diğeri ise, Malmö.

TRANSFER HABERLERİ: Trabzonsporlu Jens Stryger Larsen'e 2 talip var!

Larsen'in şu etapta ne karara varacağı bilinmiyor.

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