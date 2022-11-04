Konferans vakti

Fırtına, Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında dün akşam Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk etti. Kızılyıldız'a 2-1 mağlup olarak bir üst tura çıkma şansını zorlaştıran bordo-mavililer, Ferencvaros'un 10 puanla lider olduğu grupta 6 puanla 3. sıradaydı. Fırtına, kazanıp 7 puanla 2. sırada bulunan ve son maçta sahasında Kızılyıldız ile karşılaşacak Monaco'yu geçerek turlamak istiyordu. Ekibimiz, ilk maçta rakibine 3-2 kaybetmişti. Dün Bakasetas'ın füzesiyle kazandı ama beklenen haber gelmedi.

KURA 7 KASIM'DA

Gruptaki diğer maçta Monaco, Kızılyıldız'ı 4-1 yenince biz 3. olduk. Trabzonspor, Avrupa macerasına Konferans Ligi play-off turundan (Son 32) itibaren devam edecek. Kura çekimine UEFA Avrupa Ligi üçüncüleri ile UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 2. sırayı alan takımlar katılacak. Kura çekimi, 7 Kasım Pazartesi günü UEFA'nın İsviçre'deki merkezi Nyon'da saat 16.00'da gerçekleştirilecek. Play-off'ta ilk maçlar 16 Şubat, ikinci maçlar 23 Şubat 2023'te oynanacak.