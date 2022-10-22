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Trabzonspor'un efsane futbolcusu Kadir Özcan anıldı

Trabzonspor'un ilk şampiyonluk kadrosunda yer alan Kadir Özcan, vefatının yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 16:22
Trabzonspor'un efsane futbolcusu Kadir Özcan anıldı

Trabzonspor'un efsane oyuncularından Kadir Özcan, vefatının 9. yılında kabri başında anıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Trabzonspor'un ilk şampiyonluk kadrosunda yer alan Özcan için vefat yıl dönümünde Akçaabat ilçesinin Dürbinar Mahallesi'ndeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Törene, Özcan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün başkanlığını da yapmış eski bakanlardan Faruk Nafiz Özak, Kulüp Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, eski asbaşkanlardan Ali Kemal Başaran ile Akçaabat Sebatspor'un futbolcuları katıldı.

Anma töreninde, Özcan için mezarı başında dua okundu.

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