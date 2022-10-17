Eren Elmalı bitiremedi

Trabzonspor'un sol beki Eren Elmalı karşılaşmayı bitiremedi. 22 yaşındak savunmacı yaşadığı sakatlık nedeniyle 85. dakikada yerini Stefano Denswil'e bıraktı. Genç futbolcunun durumu bugün çekilecek MR sonrası netlik kazanacak. Öte yandan Eren maç sonrası "İyi mücadele ettik. 1 puan hiç fena değil" şeklinde konuştu.
Trabzonspor'un sol beki Eren Elmalı karşılaşmayı bitiremedi. 22 yaşındak savunmacı yaşadığı sakatlık nedeniyle 85. dakikada yerini Stefano Denswil'e bıraktı. Genç futbolcunun durumu bugün çekilecek MR sonrası netlik kazanacak. Öte yandan Eren maç sonrası "İyi mücadele ettik. 1 puan hiç fena değil" şeklinde konuştu.