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Trabzonspor'da Maxi Gomez şov başlıyor!

Milli arada sıkı çalışan, Avcı’nın sistemini özümseyen Uruguaylı forvet takım arkadaşları ile de iyi geçiniyor. Gomez artık Fırtına’nın en büyük silahı olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
Trabzonspor'da Maxi Gomez şov başlıyor!

Trabzonspor 'un İspanya LaLiga ekibi Valencia'dan kadrosuna kattığı Maxi Gomez, milli aradaki performansıyla teknik heyeti mutlu etti. Ayrıca oltasını alıp sahile balık tutmaya giden, şehrin sokaklarını gezen, Uzungöl'ü ziyaret eden Uruguaylı forvetin şehre adapte olduğu görülüyor.

Antrenmanlardaki arzusu ve performansıyla dikkat çeken dünyaca ünlü golcü, hocasının sistemini ve kendisinden beklentilerini de tam olarak kavradı. Takım arkadaşlarıyla da son derece iyi geçinen Gomez'in milli ara sonrası Karadeniz devinin en önemli silahı olması bekleniyor.

"BURAYA GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM"
Trabzonspor'un forveti Maxi Gomez tam bir doğasever çıktı. Uruguaylı futbolcu izin gününde oltasını alıp deniz kenarına indi. Bol bol balık tuttu. Her fırsat bulduğunda şehri keşfetmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde de şehrin turistik bölgelerine ziyaretlerde bulunmuştu. Yakın çevresine "Buraya geldiğim için çok mutluyum" dedi.

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