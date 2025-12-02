Milli para sporcular bu yıl uluslararası organizasyonlarda 218 madalya kazandı

Birleşmiş Milletler tarafından 1992'den bu yana engelli bireyler için farkındalık oluşturmak amacıyla desteklenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli bireylerin toplumsal farkındalığını artırmak, haklarını savunmak ve toplumsal eşitliği teşvik etmek hedefleniyor.

Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı da engelli bireyler için özel projeler geliştirerek, onların sporla hayata tutunmaları için çalışmalarını sürdürüyor.

Bakanlıktan alınan bilgilere göre milli para sporcular, 1 Ocak-27 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenen dünya şampiyonalarında 13 altın, 24 gümüş ve 21 bronz olmak üzere 58 madalya kazandı.

Ay-yıldızlılar, Avrupa şampiyonalarında ise 65 altın, 56 gümüş ve 39 bronz olmak üzere 160 madalya elde etti.

Para dünya ve Avrupa şampiyonalarında kazanılan madalyaların branşlara göre dağılımı şu şekilde:

Atıcılık: Para Dünya Şampiyonası'nda 1 altın, Para Avrupa Şampiyonası'nda ise 4 altın, 2 gümüş, 1 bronz

Atletizm: Para Dünya Şampiyonası'nda 1 altın, 4 gümüş

Badminton: Para Avrupa Şampiyonası'nda 4 gümüş, 6 bronz

Dans: Para Dünya Şampiyonası'nda 2 gümüş, 1 bronz

Eskrim: Para Dünya Şampiyonası'nda 1 bronz

Görme Engelliler: Para Dünya Şampiyonası'nda 1 gümüş, Para Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın

Halter: Para Dünya Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş

Judo: Para Dünya Şampiyonası'nda 2 gümüş, 4 bronz, Para Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş, 6 bronz

Karate: Para Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın

Kürek: Para Dünya Şampiyonası'nda 1 altın

Masa Tenisi: Para Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın, 4 gümüş, 3 bronz

Okçuluk: Para Dünya Şampiyonası'nda 1 altın, 3 gümüş

Tekvando: Para Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın, 4 gümüş, 3 bronz

Triatlon: Para Avrupa Şampiyonası'nda 1 gümüş

Vücut Geliştirme: Para Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın

Yüzme: Para Dünya Şampiyonası'nda 5 altın, 1 gümüş, 4 bronz

EN ÇOK MADALYAYI ÖZEL SPORCULAR KAZANDI

Para milli sporcular arasında bu yıl dünya ve Avrupa şampiyonalarında en çok madalyayı özel sporcular elde etti.

Özel sporcular, dünya şampiyonalarında 3 altın, 10 gümüş, 11 bronz, Avrupa şampiyonalarında ise 52 altın, 39 gümüş, 20 bronz olmak üzere 135 madalya kazandı.

BAKAN BAK: "ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ SADECE 3 ARALIK'TA DEĞİL, HER AN AKLIMIZDA"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla AA'ya yaptığı açıklamada, "Engelli vatandaşlarımız sadece 3 Aralık'ta değil, her an aklımızda. Engelli bireyler için sporun ve hayatın her alanında devrim niteliğinde yatırımlar yapmaya kararlılıkla devam ediyoruz." dedi.

Bakanlık olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda engelli bireyler için özel projeler ürettiklerini aktaran Bak, "Bakanlığımız her vatandaşımızın eşit koşullarda hayata katılımını sağlamayı temel ilke edinmektedir. Uluslararası alanda adeta destan yazan sporcularımızın başarısı, bu çaba ve emeğimizin en somut örneklerinden biridir. Hayata geçirdiğimiz Engelsiz Gençlik Merkezi ve Engelsiz Spor Okulları ile her yaştan bireyin spora katılımını artırarak yeni başarı hikayelerinin yazılmasına öncülük ediyoruz. Bedensel, görme, işitme engelliler ve özel sporcular federasyonlarımızın iş birliğiyle eğitim verdiğimiz antrenörlerimiz aracılığıyla engelli bireylerin spora aktif katılımını teşvik ettik. Özel gereksinimi olan bireylerin sporla buluşmasına, spor altyapısının gelişmesine katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, 2007 yılından sonra engelli erişimine uygun yapılan spor tesisleriyle engelli vatandaşların önündeki tüm sorunların kaldırıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Daha önce evinden çıkamayan engelli vatandaşlarımız, engelli erişimine uygun yapılan spor tesisleriyle hayata tutundu. Engelli vatandaşlarımız sadece 3 Aralık'ta değil, her an aklımızda. Ülke olarak ciddi bir spor altyapısına ve alanında uzman antrenörlere sahibiz. Her engelli bireyimizin, engel derecesine göre mutlaka ilgileneceği ve yapacağı bir spor branşı var. Aksaray ilimizde sadece engelli sporcularımızın, paralimpik oyunlara hazırlanabilmeleri için özel olarak, Türkiye'nin ilk Paralimpik Oyunlar Hazırlık Merkezi'ni 2015 yılında hizmete açtık. Hazırlık merkezinin yanında 2021'de engelli sporcuların erişimine uygun 7 antrenman salonuna sahip merkez spor salonu binası faaliyete geçti. Takımlar, merkezden dışarı çıkma gereksinimi duymadan antrenmanlarını kolaylıkla yapabiliyor. Spor salonlarının konaklama alanına yakın konumda olması da milli takımlar ve kentteki diğer engelli sporcular için avantaj sağlıyor."