Rafa Silva'da yeni gelişme! Gitmek istediği takım...

Beşiktaş'ta takımdan ayrılmak istediği için antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva'nın durumu belirsizliğini koruyor. Siyah-beyazlılar, deneyimli oyuncudan bonservis bedeli elde etmek istediği için sözleşmesini feshetmeye sıcak bakmazken, yıldız futbolcuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Portekiz basını, Rafa Silva'nın Portekiz'e dönmesi halinde Benfica'da oynamak istediğini yazdı. Record kaynaklı haberde, Başkan Rui Costa ve yönetim kurulunun da 32 yaşındaki futbolcuyu takımda görmek istediği ancak bunun için tecrübeli oyuncunun serbest statüde olması gerektiği belirtildi.

Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 16 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

