Beşiktaş U19 Teknik Sorumlusu Veli Kavlak ile yolların ayrıldığını açıkladı

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ta ayrılık gelişmesi yaşandı. U19 takımının teknik sorumlusu Veli Kavlak ile yolların ayrıldığı açıklandı. Siyah-beyazlı kulübün resmi web sitesinden yapılan açıklamada,

"2024-25 sezonundan bu yana U-19 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu görevinde bulunan Veli Kavlak ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Veli Kavlak'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

İfadeleri yer aldı.