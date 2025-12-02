CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş U19 Teknik Sorumlusu Veli Kavlak ile yolların ayrıldığını açıkladı

Beşiktaş U19 Teknik Sorumlusu Veli Kavlak ile yolların ayrıldığını açıkladı

Beşiktaş, U19 takımının teknik sorumlusu Veli Kavlak ile yolların ayrıldığını resmi web sitesinden duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 15:52
Beşiktaş U19 Teknik Sorumlusu Veli Kavlak ile yolların ayrıldığını açıkladı

Beşiktaş'ta ayrılık gelişmesi yaşandı. U19 takımının teknik sorumlusu Veli Kavlak ile yolların ayrıldığı açıklandı. Siyah-beyazlı kulübün resmi web sitesinden yapılan açıklamada,

"2024-25 sezonundan bu yana U-19 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu görevinde bulunan Veli Kavlak ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Veli Kavlak'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

İfadeleri yer aldı.

