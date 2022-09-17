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KAP Fırtınası

Trabzonspor, 7 ismin detaylarını duyurdu. Karadeniz devi; Abdullah Avcı, Uğurcan Çakır, Djaniny, Serkan Asan, Muhammet Taha Tepe’nin sözleşmelerinin uzatıldığını KAP’a duyurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
KAP Fırtınası

Trabzonspor, 7 ismin detaylarını duyurdu. Karadeniz devi; Abdullah Avcı, Uğurcan Çakır, Djaniny, Serkan Asan, Muhammet Taha Tepe'nin sözleşmelerinin uzatıldığını KAP'a duyurdu. Ayrıca Umut Bozok ile Yusuf Yazıcı'nın da transfer bedellerini açıkladı.

ABDULLAH AVCI
Şirketimiz ile teknik direktörümüz Abdullah Avcı arasındaki mevcut sözleşmenin 2022-23 futbol sezonuna ait mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre Abdullah Avcı'ya, 2022-23 sezonunda 25 milyon TL garanti ücret ödenecektir. Diğer yıllar için TÜFE+ÜFE artışı yapılacaktır.

UĞURCAN ÇAKIR
Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre; 2022-23'ten itibaren geçerli olmak üzere, oyuncuya, garanti ücret olarak her bir sezon için 20 milyon TL ödenecektir.


DJANİNY
Şirketimiz ile profesyonel fubolcumuz Djaniny Semedo arasındaki mevcut sözleşmenin 2022-23 futbol sezonuna ait mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre; 2022-23'ten itibaren geçerli olmak üzere, oyuncuya her bir sezon için 1 milyon 600 bin euro ödenecektir.

SERKAN ASAN
Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Serkan Asan arasındaki 31.05.2026 bitiş tarihli sözleşmesinin mali şartları tadil edilmiştir. Buna göre oyuncuya, 2022-23 futbol sezonundan itibaren başlamak üzere, her bir sezon için 4 milyon 500 bin TL garanti ücret ödenecektir.

MUHAMMET TAHA TEPE
Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Muhammet Taha Tepe arasındaki mevcut sözleşmesinin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027'ye dek uzatılmıştır. Oyuncuya, 2022- 23 sezonundan itibaren başlamak üzere her bir sezon için 3 milyon 500 bin TL garanti ücret ödenecektir.

UMUT BOZOK
Umut Bozok'un transferi için Lorient'e sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon euro 3 taksit halinde ödenecektir. Futbolcuya; 2022-2023 sezonu için 26 milyon 250 bin TL, 2023-24 için 31 milyon 500 bin TL, 2024- 25 için 36 milyon 750 bin TL garanti ücret ödenecektir.

YUSUF YAZICI
Yusuf Yazıcı'nın kulübümüze geçici transferi için Lille'e 500 bin euro ödenecektir. Futbolcuya; 2022- 2023 futbol sezonu için garanti ücret olarak 25 milyon TL ödenecektir.

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