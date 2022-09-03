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Kazanmak önemli

Abdullah Avcı: “Bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Daha dominant oyunlara çevireceğiz.” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Kazanmak önemli

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı, deplasmandan 3 puanla döndükleri için mutlu olduklarını söyledi. Bordo-mavili çalıştırıcı, "Dorukhan'ın sakatlığı üzücü. Rakibi ve Recep hocayı tebrik ediyorum. Elindeki imkanlarla harika işler yapıyor. Oyun bölüm bölümdü. İlk 12 dakika çok iyi gitti. Topa sahip oluyorduk, şut atıyorduk, kaybettiğimizde tekrar alıyorduk. Sonra bu tempoyu kaybettik. İkinci yarı tekrar devreye girdik. Golün gelmesiyle, Trezeguet'in de atması zihinsel olarak rahatladı. Biraz daha iyi bir oyun vardı. Bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Değişimler kolay olmuyor. Kazanarak devam etmek önemli. Ligdeki gidişatımızda problem yok. Daha dominant oyunlara çevireceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

İSTANBUL FATİHİ AVCI
Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında İstanbul takımlarına konuk olduğu 13 Süper Lig maçının 10'undan galip ayrıldı. İki beraberlik alan ve sadece bir kez kaybeden Avcı, bu sezonki iki karşılaşmayı gol yemeden kazandı (2-0 / İstanbulspor & 1-0 / Ümraniyespor).

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