Haberler Trabzonspor Son dakika: Trabzonspor'dan Dorukhan Toköz'ün sakatlığı ile ilgili açıklama geldi

Son dakika: Trabzonspor'dan Dorukhan Toköz'ün sakatlığı ile ilgili açıklama geldi

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelmiş, bordo-mavililerin 1-0 kazandığı mücadelede Dorukhan Toköz sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Bordo-mavililerden milli futbolcunun sakatlığına dair açıklama geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 00:20 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 00:29
Son dakika: Trabzonspor'dan Dorukhan Toköz'ün sakatlığı ile ilgili açıklama geldi

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbol A Takım Doktorumuz Halil Polat, futbolcumuz Dorukhan Toköz'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Halil Polat yaptığı açıklamada, "A takımımızın bugün HangiKredi Ümraniyespor ile oynadığı müsabaka esnasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Dorukhan Toköz'ün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.

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