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Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 3. haftanın sona ermesiyle birlikte Trabzonspor ve Galatasaray taraftarları dev derbinin oynanacağı tarihi, yayınlanacağı kanalı ve yayın saatini merak ediyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray derbisi ile ilgili tüm detaylar aratırılıyor. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 16:08
Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Trabzonspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray derbisi heyecanla bekleniyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor son olarak Antalyaspor'a 5-2 kaybederken, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Ümraniyespor'u Gomis'in golüyle 1-0 mağlup etti. Dev derbi ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Galatasaray maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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