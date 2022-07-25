TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da Anthony Nwakaeme gelişmesi! Başkan Ahmet Ağaoğlu'nu aradı

Trabzonspor'da kadroda yapılanma çalışmaları devam ediyor.
Trabzonspor'da kadroda yapılanma çalışmaları devam ediyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililerde transfer harekatıda tüm hızıyla sürdürülüyor.
Fırtına, Trezeguet, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Jens Larsen ve daha önce de bordo-mavili formayı giymiş olan Stefano Denswil'i kadrosuna kattı.
Transfer süreci devam ederken flaş bir gelişme gerçekleşti.
Trabzonspor'da Nwakaeme sürprizi yaşandı…
Başkan Ahmet Ağaoğlu'na sitem ederek ayrılan Nijeryalı oyuncu bir ayı aşkın süredir takım aramasına rağmen bulamadı.
Nwakaeme'nin Hull City ile anlaştığı iddia edilmiş ancak istediği maaşın Championship skalasının üzerinde olduğu ortaya çıkmıştı.
Yaptığı tüm görüşmelerde hiçbir takım Nwakaeme'ye istediği rakamı önermedi.
Hatta ısrarcı olan takımlar Trabzonspor'un yaptığı teklifin bile altında teklif sundu.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, çark eden Nijeryalı oyuncu, Başkan Ahmet Ağaoğlu'na mesaj gönderdi.
Yıldız isim, "Beni geri alın" dedi.
Ahmet Ağaoğlu ise Trezeguet'yi aldıklarını söyledi ve kapıları kapattı.
ANTHONY NWAKAEME KİMDİR?
Tam adı Anthony Nnaduzor Nwakaeme olan futbolcu, 21 Mart 1989 tarihinde Nijerya'nın Lagos kentinde dünyaya geldi.
Yıldız oyuncu; Vejle-Kolding, U. Cluj, Arieşul Turda, Petrolul, Hapoel Raanana ve Hapoel Beer Sheva formalarını giymesinin ardından 2018 yılında 1.1 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'a transfer oldu.
Bordo-mavili formayla gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren 33 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 388 maçta forma giydi.
Nwakaeme çıktığı 338 maçta 118 gol ve 88 asist kaydetti.
1.88 boyundaki futbolcu, Nijerya Milli Takımı ile de 1 kez sahaya çıktı.
Anthony Nwakaeme'nin güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.