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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da Anthony Nwakaeme gelişmesi! Başkan Ahmet Ağaoğlu'nu aradı

Son dakika Trabzonspor haberleri... Geride bıraktığımız sezonu Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme gelişmesi yaşanıyor. Bordo-mavililerle anlaşma sağlayamadığı için yollarını ayıran yıldız oyuncu, transfer görüşmesi yaptığı takımlardan istediği teklifleri alamaması üzerine, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na mesaj gönderdi. İşte transfer gelişmesinin detaylar....

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 16:33
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da Anthony Nwakaeme gelişmesi! Başkan Ahmet Ağaoğlu'nu aradı

Transfer süreci devam ederken flaş bir gelişme gerçekleşti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da Anthony Nwakaeme gelişmesi! Başkan Ahmet Ağaoğlu'nu aradı

Trabzonspor'da Nwakaeme sürprizi yaşandı…

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da Anthony Nwakaeme gelişmesi! Başkan Ahmet Ağaoğlu'nu aradı

Başkan Ahmet Ağaoğlu'na sitem ederek ayrılan Nijeryalı oyuncu bir ayı aşkın süredir takım aramasına rağmen bulamadı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da Anthony Nwakaeme gelişmesi! Başkan Ahmet Ağaoğlu'nu aradı

Nwakaeme'nin Hull City ile anlaştığı iddia edilmiş ancak istediği maaşın Championship skalasının üzerinde olduğu ortaya çıkmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da Anthony Nwakaeme gelişmesi! Başkan Ahmet Ağaoğlu'nu aradı

Yaptığı tüm görüşmelerde hiçbir takım Nwakaeme'ye istediği rakamı önermedi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da Anthony Nwakaeme gelişmesi! Başkan Ahmet Ağaoğlu'nu aradı

Hatta ısrarcı olan takımlar Trabzonspor'un yaptığı teklifin bile altında teklif sundu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da Anthony Nwakaeme gelişmesi! Başkan Ahmet Ağaoğlu'nu aradı

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, çark eden Nijeryalı oyuncu, Başkan Ahmet Ağaoğlu'na mesaj gönderdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da Anthony Nwakaeme gelişmesi! Başkan Ahmet Ağaoğlu'nu aradı

Yıldız isim, "Beni geri alın" dedi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da Anthony Nwakaeme gelişmesi! Başkan Ahmet Ağaoğlu'nu aradı

Ahmet Ağaoğlu ise Trezeguet'yi aldıklarını söyledi ve kapıları kapattı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da Anthony Nwakaeme gelişmesi! Başkan Ahmet Ağaoğlu'nu aradı

ANTHONY NWAKAEME KİMDİR?

Tam adı Anthony Nnaduzor Nwakaeme olan futbolcu, 21 Mart 1989 tarihinde Nijerya'nın Lagos kentinde dünyaya geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da Anthony Nwakaeme gelişmesi! Başkan Ahmet Ağaoğlu'nu aradı

Yıldız oyuncu; Vejle-Kolding, U. Cluj, Arieşul Turda, Petrolul, Hapoel Raanana ve Hapoel Beer Sheva formalarını giymesinin ardından 2018 yılında 1.1 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'a transfer oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da Anthony Nwakaeme gelişmesi! Başkan Ahmet Ağaoğlu'nu aradı

Bordo-mavili formayla gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren 33 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 388 maçta forma giydi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da Anthony Nwakaeme gelişmesi! Başkan Ahmet Ağaoğlu'nu aradı

Nwakaeme çıktığı 338 maçta 118 gol ve 88 asist kaydetti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da Anthony Nwakaeme gelişmesi! Başkan Ahmet Ağaoğlu'nu aradı

1.88 boyundaki futbolcu, Nijerya Milli Takımı ile de 1 kez sahaya çıktı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da Anthony Nwakaeme gelişmesi! Başkan Ahmet Ağaoğlu'nu aradı

Anthony Nwakaeme'nin güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.

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