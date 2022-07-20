TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Axel Tuanzebe hamlesi!

Trabzonspor, sezon planlamasını erkenden yaptıktan sonra 'nokta atışı' transferlerini de gerçekleştirmişti.
Trabzonspor, sezon planlamasını erkenden yaptıktan sonra 'nokta atışı' transferlerini de gerçekleştirmişti.
Sıra en önemli bölgelerden olan stopere geldi. Edgar Ie sonrası sağ stoperde net birini yakalayamayan bordo- mavililer transfere yönelmişti.
Geniş bir yelpazede birçok isimle görüşen Karadeniz temsilcisinde rotanın yeniden Manchester United ile 1 yıl daha kontratı bulunan Axel Tuanzebe'ye döndüğü kaydedildi.
Menajerler bir kez daha Kongolu ismi Trabzonspor'a önerdi. Teknik direktör Abdullah Avcı onaylı bu isim için kollar yeniden sıvandı.
DEVLER LİGİ KOZU
Manchester United alt yapısından yetişen Axel Tuanzebe'yi Trabzonspor'da çeken iki önemli faktör var. İlki düzenli forma bulma ihtimali güçlenecek.
ManU ve kiralık gittiği Aston Villa, Napoli gibi ekiplerde teknik direktörleri onu direkt 11'e yazmadı. Karadeniz ekibinde ise bu şansı yükselecek.
İkincisi ise Şampiyonlar Ligi. Trabzonspor'un grup aşamasına kalması durumunda Tuanzebe, kendini Avrupa'nın en üst platformunda gösterme imkanı yakalayacak.
Karadeniz temsilcisiyle Manchester United arasındaki pazarlıklar devam ediyor.
KARİYERİNDEN SATIRBAŞLARI
M.United tarafından erken keşfedildi. 8 yaşında kulüp akademisine girdi. 2013 ve 14'de Süt Kupası'nı kazanan takımda yer aldı.
FA Gençlik Kupası'nda Manchester United takımının kaptanlığını yaptı.
2015 yılında kulübün efsanesi Jimmy Murphy onuruna verilen 'Yılın genç oyuncusu' unvanına layık görüldü.
Fizik olarak çok güçlü. Atletik, çabuk, bir defans oyuncusu için hızlı.
Lider özellikleri olduğu için United'ın alt yaş ekiplerinde kaptanlık yaptı.
Sakin, kafası hep yukarıda, ayaklarına hakim.
Oyunu iyi okuyor. Sağ bek, ön libero gibi mevkilerde de görev alabiliyor.
Zayıf yönü olarak zaman zaman yaptığı geç müdahaleleri ve duran toplarda doğru pozisyon alamaması gösteriliyor.
M.United'da düzenli oynayamadığı için Aston Villa ve Napoli'ye kiralandı.
124 maçta 2 gol attı, 1 de asist yaptı.