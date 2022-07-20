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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Axel Tuanzebe hamlesi!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sağ stoper bölgesi için arayışlarını sıklaştıran bordo-mavililerde gündeme gelen son isim Axel Tuanzebe oldu. Karadeniz temsilcisi savunmaya takviye için kolları bir kez daha sıvadı. Manchester United ile 1 yıl daha kontratı bulunan 24 yaşındaki oyuncu için temaslar yeniden start aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Axel Tuanzebe hamlesi!

Trabzonspor, sezon planlamasını erkenden yaptıktan sonra 'nokta atışı' transferlerini de gerçekleştirmişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Axel Tuanzebe hamlesi!

Sıra en önemli bölgelerden olan stopere geldi. Edgar Ie sonrası sağ stoperde net birini yakalayamayan bordo- mavililer transfere yönelmişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Axel Tuanzebe hamlesi!

Geniş bir yelpazede birçok isimle görüşen Karadeniz temsilcisinde rotanın yeniden Manchester United ile 1 yıl daha kontratı bulunan Axel Tuanzebe'ye döndüğü kaydedildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Axel Tuanzebe hamlesi!

Menajerler bir kez daha Kongolu ismi Trabzonspor'a önerdi. Teknik direktör Abdullah Avcı onaylı bu isim için kollar yeniden sıvandı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Axel Tuanzebe hamlesi!

DEVLER LİGİ KOZU

Manchester United alt yapısından yetişen Axel Tuanzebe'yi Trabzonspor'da çeken iki önemli faktör var. İlki düzenli forma bulma ihtimali güçlenecek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Axel Tuanzebe hamlesi!

ManU ve kiralık gittiği Aston Villa, Napoli gibi ekiplerde teknik direktörleri onu direkt 11'e yazmadı. Karadeniz ekibinde ise bu şansı yükselecek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Axel Tuanzebe hamlesi!

İkincisi ise Şampiyonlar Ligi. Trabzonspor'un grup aşamasına kalması durumunda Tuanzebe, kendini Avrupa'nın en üst platformunda gösterme imkanı yakalayacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Axel Tuanzebe hamlesi!

Karadeniz temsilcisiyle Manchester United arasındaki pazarlıklar devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Axel Tuanzebe hamlesi!

KARİYERİNDEN SATIRBAŞLARI

M.United tarafından erken keşfedildi. 8 yaşında kulüp akademisine girdi. 2013 ve 14'de Süt Kupası'nı kazanan takımda yer aldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Axel Tuanzebe hamlesi!

FA Gençlik Kupası'nda Manchester United takımının kaptanlığını yaptı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Axel Tuanzebe hamlesi!

2015 yılında kulübün efsanesi Jimmy Murphy onuruna verilen 'Yılın genç oyuncusu' unvanına layık görüldü.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Axel Tuanzebe hamlesi!

Fizik olarak çok güçlü. Atletik, çabuk, bir defans oyuncusu için hızlı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Axel Tuanzebe hamlesi!

Lider özellikleri olduğu için United'ın alt yaş ekiplerinde kaptanlık yaptı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Axel Tuanzebe hamlesi!

Sakin, kafası hep yukarıda, ayaklarına hakim.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Axel Tuanzebe hamlesi!

Oyunu iyi okuyor. Sağ bek, ön libero gibi mevkilerde de görev alabiliyor.

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