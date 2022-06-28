Robert Mak’ı alırım

Slovakya tarihinin en çok forma giyen oyuncusu Marek Hamsik, milli takımı bırakma kararında Trabzonspor'a odaklanma düşüncesinin öne çıktığını söyledi, Slovak basınına konuşan süper yıldız, 'Trabzonspor'a Slovak bir oyuncu tavsiye eder miydin?' sorusuna şu cevabı verdi: "Ferencvarosi ile sözleşmesi sona eren sol kanat Robert Mak'ı söyleyebilirim. Kendisinin kısa bir Türkiye deneyimi de oldu ama kovid durumları nedeniyle sıkıntılı bir dönemdi.
Slovakya tarihinin en çok forma giyen oyuncusu Marek Hamsik, milli takımı bırakma kararında Trabzonspor'a odaklanma düşüncesinin öne çıktığını söyledi, Slovak basınına konuşan süper yıldız, 'Trabzonspor'a Slovak bir oyuncu tavsiye eder miydin?' sorusuna şu cevabı verdi: "Ferencvarosi ile sözleşmesi sona eren sol kanat Robert Mak'ı söyleyebilirim. Kendisinin kısa bir Türkiye deneyimi de oldu ama kovid durumları nedeniyle sıkıntılı bir dönemdi.