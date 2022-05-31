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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor transfer harekatına başladı! Cheikhou Kouyate, Jerome Boateng, Celil Yüksel...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Fırtına, yıldız isimlerle takviye yaparak, devler liginde başarı hedefliyor. Abdullah Avcı, gelecek sezon için transfer raporunu sundu. İşte Trabzonspor'un transfer gündemindeki isimler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 17:00 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 17:30
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor transfer harekatına başladı! Cheikhou Kouyate, Jerome Boateng, Celil Yüksel...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Abullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı. Sezonda adeta Fırtına gibi esen Trabzonspor, gelecek sezon Avrupa'da mücadele edecek.

Abdullah Avcı ve Başkan Ahmet Ağaoğlu, iç ve dış transferde adımlarını şimdiden atıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir sonuç elde etmek isteyen Trabzonspor, yıldız isimleri gündemine aldı. Abdullah Avcı, özellikle deneyimli isimleri kadrosuna katmak istiyor. İşte Trabzonspor'un transfer gündemindeki isimler ve detayları...

İŞTE TRABZONSPOR'UN TRANSFER LİSTESİ

CELİL YÜKSEL

Bordo-mavililerin, Samsunspor ile birlikte Adanaspor'dan Celil Yüksel ile ilgilendiği iddia edildi. Orta sahada görev yapan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon turuncubeyazlı ekipte 35 maça çıktı. 4 gol atıp, 5 de asist gerçekleştirdi.

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CHEIKHOU KOUYATE

İngiliz ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi biten Senegalli Cheikhou Kouyate, bordo-mavililere önerildi. 32 yaşındaki orta saha ile ilgili kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek.

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JEROME BOATENG

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor bu sezon stoper mevkisinde yaşadığı sorunu yeni sezonda yaşamak istemiyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer Jerome Boateng'i gündemine aldı.

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