Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Abdullah Avcı'nın istekleri...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İşte Ağaoğlu'nun öne çıkan sözleri:

"Göreve geldiğimizde neyin ne olduğunu biliyorduk. Tüm problemlere karşı hazırlıklıydık."

"Trabzonspor formasını sahaya koysanız ilk 4'e oynar."

"Biz taraftarlarımızdan sabır istedik. Ancak bu coğrafyanın insanı sabır nedir pek bilmez; ben de dahil olmak üzere. O sabır, bize bugün başarıyı getirdi."

"Bankalar Birliği anlaşması kulüpleri disipline soktu."

"Hayal satmak kolay. Her sezona 'şampiyonluk' parolasıyla çıkıyorsunuz ve sizin 4-5 rakibiniz oluyor. Her konuda gerçekçi olmanız gerek. Göreve geldiğimizde, şampiyonluk için 3-4 seneye ihtiyacımız var dedik ve öyle de oldu."

"Abdullah Avcı'nın hakkını teslim etmek gerekiyor. Bu şampiyonluğun planlamasını geçen seneden beri yapıyordu. Bu bir vizyondur. Biri 10 metre ileriyi görür, biri 100 metre ileriyi görür. Birçok takım 'kervan yolda düzülür' mantığıyla yola çıkıyor."

"Geçtiğimiz sezonun mart ayında, bu sezonun kamp programı belliydi. Mayıs ayında transferleri bitirmiştik. Abdullah Avcı'nın planları doğrultusunda hareket ettik."

"Abdullah Avcı'nın istekleri, Trabzonspor'un maddi şartlarını zorlayacak şekilde olmadı."

"Matematiksel olarak belli olmadan kendinizi şampiyon ilan edemezsiniz. Rakibinize her zaman saygılı olmalısınız."

"Antalyaspor maçının son düdüğünden sonra, taraftarlarımıza karşı olan 'şampiyonluk' sorumluluğun ağırlığının omuzlarımızdan kalktığını hissettik. Bununla da birlikte omzumuza yeni sorumlulukların yüklendiğini hissettik."

"Şampiyonlar Ligi ile ilgili çok büyük beklentiler olamayabilir. Ancak Trabzonspor'un, bizim her zaman orada olmamız lazım. Ekonomik açıdan, Şampiyonlar Ligi'ndeki 1 galibiyet, ligdeki 10 galibiyete bedel."