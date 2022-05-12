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Kutlamalar için kombineler geçerli

Trabzonspor, 14 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek kutlamalar ve kupa töreni etkinliğinde kombine biletlerin geçerli olacağını duyurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
Kutlamalar için kombineler geçerli

Trabzonspor, 14 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek kutlamalar ve kupa töreni etkinliğinde kombine biletlerin geçerli olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, "14 Mayıs Cumartesi Akyazı'da gerçekleştireceğimiz şampiyonluk kutlamalarımız ve kupa töreni etkinliğinde 2021-22 sezonu kombine bilet sahibi taraftarlarımızın kombinelerinin geçerli olmasına karar verilmiştir" denildi. Kutlama törenine Avcı ve futbolcular da katılacak.

KUTLAMALARA DEVAM

Kupaya veda eden Trabzonspor, şampiyonluk sevincini kaldığı yerden yaşamaya devam edecek. Taraftarı önünde 14 Mayıs Cumartesi günü şampiyonluk kupasını kaldırmaya hazırlanan bordo-mavililer, diğer yandan son 2 lig maçı için çalışacak.

KUPA YOLA ÇIKTI

Şampiyonluk kupası TFF yetkililerine teslim edildi. Spor Toto Teşkilat Başkanlığında gerçekleştirilen törene Başkan Bünyamin Bozgeyik, Teşkilat Başkanlığı personeli, Trabzonsporlu taraftarlar ve sporseverler katıldı. Bozgeyik, "Trabzonspor'u ve Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil edecek diğer takımlarımızı canı gönülden kutluyor ve başarılar diliyoruz" diye konuştu.

ÇOK BÜYÜK HAREKETLİLİK

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı şunları söyledi: "Şampiyonluk bölgeye ilgiyi artırdı. Esnafa çok olumlu katkıları oluyor. Beklentimiz turizm sezonunun hızlı başlamasıydı ama şampiyonlukla beraber beklentimizin çok daha üzerine çıktık."

MEYDANA DEV EKRAN

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, cumartesi günkü kupa şöleninde gidemeyenler için kent meydanına dev ekran kuracak. Stadyumdaki etkinlikler buradan izlenecek.

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