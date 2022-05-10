Haberler Trabzonspor KAYSERİSPOR TRABZONSPOR CANLI İZLE 📺 | Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR CANLI İZLE 📺 | Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta... Yarı final rövanş maçında Kayserispor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. İki takım da finale adını yazdırmak istiyor. Süper Lig'deki Hatayspor maçında kadronun önemli bir bölümünü dinlendiren teknik direktör Abdullah Avcı, Kayserispor karşılaşmasında ideal kadrosuna geri dönecekti. Ancak Siopis yetişmedi. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 09:36 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 10:00
KAYSERİSPOR TRABZONSPOR CANLI İZLE 📺 | Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kayserispor'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edliyor. Peki, Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Trabzonspor maçı 10 Mayıs Salı günü saat 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

KUPA YOLCULUĞU

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra bu sevinci yaşarken, Ziraat Türkiye Kupası'nı da 10. kez müzesine getirerek sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor.
Ziraat Türkiye Kupası'na 5. Eleme Turu'nda başlayan Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'u sahasında 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Bordo-mavililer, son 16 turunda ise deplasmanda A. Denizlispor'u 2-1'le geçip adını çeyrek finale yazdırdı. Bu turda da FT Antalyaspor'u 2-0 yenen Karadeniz temsilcisi, yarı finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Y. Kayserispor karşısında 1-0 galip gelen Trabzonspor, 10 Mayıs Salı günü rakibiyle rövanş mücadelesine çıkacak.
En son 2019-2020 sezonunda Türkiye Kupası'nı müzesine getiren bordo-mavililer, 27 Ocak 2021'de Abdullah Avcı yönetiminde ise Medipol Başakşehir'i 2-1 yendiği müsabakada Süper Kupa'yı kazanmıştı. Bu kupa, Abdullah Avcı'nın bordo-mavili takımda kariyerinin ilk kupası olmuştu.

HEDEF ÇİFTE KUPA!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu elde eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı da Kayserispor'u eleyerek finale kalmayı hedefliyor. Bordo-mavililer, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 defa mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.
Trabzonspor, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı kazanmıştı. Karadeniz ekibi, Galatasaray'ın 18 defa ile en fazla şampiyonluk yaşadığı organizasyonda kupa sayısını 9'a çıkararak, en fazla kupa alan ikinci takım konumundaki Beşiktaş'ı yakalamıştı.

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

KAYSERİSPOR:
LUNG
ONUR
HOSSEINI
ATTAMAH
CAROLE
KEMEN
CAMPANHARO
EMRAH
ABDULKADİR
THIAM
MUSTAFA

TRABZONSPOR:

UĞURCAN
DORUKHAN
AHMETCAN
HUGO
PUCHACZ
HAMSIK
BAKASETAS
ABDÜLKADIR
VISCA
DJANINY
CORNELIUS

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
İrem Derici ikinci kez aldatılınca Cem Belevi'ye "sefil, çeyrek popçu" demişti... Cem Belevi'den yanıt gecikmedi!
Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten'in Maçka kaçışı! Görüntü vermemek için...
"F.Bahçe zaten şampiyon olamazdı çünkü..."
Yılın bombası Cimbom'dan! Belçikalı yıldız...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor kupayı da istiyor! İşte Kayserispor maçı 11'i
Trabzonspor Altay maçı Olimpiyat Stadı'nda!
MAYIS 2022 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
ESRA EROL'DA CANLI - Esra Erol'da izle son bölüm
GELİNİM MUTFAKTA CANLI - Gelinim Mutfakta Nursel Ergin CANLI YAYIN İZLE
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor - Trabzonspor maçı saat kaçta? Kayserispor - Trabzonspor maçı saat kaçta? 09:36
"F.Bahçe zaten şampiyon olamazdı çünkü..." "F.Bahçe zaten şampiyon olamazdı çünkü..." 09:20
G.Saray'dan F.Bahçe'ye 5 yıldız yanıtı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye 5 yıldız yanıtı! 01:38
İşte F.Bahçe'nin yeni sezon bombaları! İki imza yolda İşte F.Bahçe'nin yeni sezon bombaları! İki imza yolda 01:38
Süper Lig'in 37. hafta programı açıklandı! Süper Lig'in 37. hafta programı açıklandı! 01:38
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt! "Davetimiz geçerli" Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt! "Davetimiz geçerli" 01:38
Daha Eski
Hayal kırıklığının adı Miralem Pjanic! Tam 8 aydır... Hayal kırıklığının adı Miralem Pjanic! Tam 8 aydır... 01:37
Arda'nın sakatlığındaki son durum! Arda'nın sakatlığındaki son durum! 01:37
Fransız ekibi Ahmetcan için devrede! Fransız ekibi Ahmetcan için devrede! 01:37
Ataman'dan Final Four açıklaması: Tek maçlı finallerde... Ataman'dan Final Four açıklaması: Tek maçlı finallerde... 01:37
Barcelona kararını verdi! Inaki Pena... Barcelona kararını verdi! Inaki Pena... 01:37
Kanarya'nın yeni hocasını duyurdular! Kanarya'nın yeni hocasını duyurdular! 01:37