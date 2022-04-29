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Trabzonspor - Antalyaspor maçı öncesi taraftara müjde! Dev ekran kurulacak

Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Trabzonspor - Antalyaspor maçı öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Fırtına'nın 1 puan dahi alması halinde şampiyonluğunu resmen ilan edeceği müsabaka öncesi, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in girişimleriyle, dev ekran kurulacağı ifade edildi. İşte Trabzonspor - Antalyaspor maçında dev ekran kurulacak yerler.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 15:34
Trabzonspor - Antalyaspor maçı öncesi taraftara müjde! Dev ekran kurulacak

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaya bilet bulamayan vatandaşlar için Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Alanı ve Avni Aker Millet Bahçesi'nde dev ekran kurulacak.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in girişimleriyle, Cumartesi günü 20.30'da oynanacak Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasına bilet bulamayan vatandaşların maçı izleyebilmesi için Atatürk Alanı ve Avni Aker Millet Bahçesi'ne dev ekran kurma kararı alındı.

Trabzonspor'un 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maçı taraftarlar dev ekrandan canlı izleyebilecek.

Konuyla ilgili Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi tarafından yapılan ortak açıklamada, "Uzun yıllardır özlemini çektiğimiz şampiyonluğu elde etmemize sadece bir puan kaldı ve takımımız yarın adeta şampiyonluk maçına çıkıyor. Trabzonspor-Antalyaspor maçı biletleri satışa çıktığı andan itibaren kısa sürede tükendi. Maça gitmek isteyen binlerce taraftarımız var. Bizler de Büyükşehir ve Ortahisar belediyeleri olarak şampiyonluk maçı için ilgili yayıncı kuruşla görüşerek taraftarımıza bu duyguyu yaşatmak istedik. Maça gidemeyen ve bilet bulamayan taraftarlarımız aynı duyguyu hem Atatürk Alanı'nda hem de Avni Aker Millet Bahçesi'nde yaşayabilecekler. Şimdiden şampiyonluğumuz kutlu olsun. O sene bu sene. Bundan sonra her sene." ifadeleri yer aldı.

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