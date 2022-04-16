TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor açıkladı! İşte Hüseyin Türkmen'in son durumu...

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Hüseyin Türkmen'in sağlık durumu hakkında resmi siteden açıklama yayınladı.
İşte o açıklama:
Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Hüseyin Türkmen'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Hakan Çelik, "Dün oynadığımız Fatih Karagümrük karşılaşmasında sağ üst adalesinden sakatlanan Hüseyin Türkmen'in bugün çekilen MR'ında sağ rektus femoris kasında ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.