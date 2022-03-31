Trabzonspor'da Nwakaeme'nin çifte hedefi! Kariyer rekoru kıracak

İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-19 başında alınan Nwakaeme, bordomavili takımda 4. sezonunu yaşıyor. Bu periyotta 137 karşılaşmaya çıkıp fileleri 44 kez havalandıran 33 yaşındaki sol kanat pazar günkü Beşiktaş derbisinde çifte heyecan yaşayacak.
İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-19 başında alınan Nwakaeme, bordomavili takımda 4. sezonunu yaşıyor. Bu periyotta 137 karşılaşmaya çıkıp fileleri 44 kez havalandıran 33 yaşındaki sol kanat pazar günkü Beşiktaş derbisinde çifte heyecan yaşayacak.
Sihirbaz, Kartal'ı boş geçmezse bir sezonda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gol attığı sezonu yaşayacak. Yıldız futbolcu, 2018- 19 sezonunda Galatasaray'a 2, Beşiktaş'a ise 1 gol atmıştı.
2019- 20'de sadece Beşiktaş'a 1 gol atan tecrübeli oyuncu, 2020- 21'de ise üç büyükleri boş geçti. Bu sezon ise Galatasaray ve Fenerbahçe filelerini 1'er kez sarstı.