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Trabzonspor'da Nwakaeme'nin çifte hedefi! Kariyer rekoru kıracak

Son dakika spor haberi: Trabzonspor’un ‘Bay Beyin’i, Beşiktaş filelerini sarsarsa hem bir sezonda üç büyüklerin hepsine gol atmış olacak hem Türkiye’de kariyer rekoru kıracak. 11 gol ve 10 asisti bulunan Nwakaeme, derbide şov yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, sık sık Nwakaeme ile görüşerek derbi görevlerini anlatıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 07:00 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 07:00
Trabzonspor'da Nwakaeme'nin çifte hedefi! Kariyer rekoru kıracak

İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-19 başında alınan Nwakaeme, bordomavili takımda 4. sezonunu yaşıyor. Bu periyotta 137 karşılaşmaya çıkıp fileleri 44 kez havalandıran 33 yaşındaki sol kanat pazar günkü Beşiktaş derbisinde çifte heyecan yaşayacak.

Trabzonspor'da Nwakaeme'nin çifte hedefi! Kariyer rekoru kıracak

Sihirbaz, Kartal'ı boş geçmezse bir sezonda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gol attığı sezonu yaşayacak. Yıldız futbolcu, 2018- 19 sezonunda Galatasaray'a 2, Beşiktaş'a ise 1 gol atmıştı.

Trabzonspor'da Nwakaeme'nin çifte hedefi! Kariyer rekoru kıracak

2019- 20'de sadece Beşiktaş'a 1 gol atan tecrübeli oyuncu, 2020- 21'de ise üç büyükleri boş geçti. Bu sezon ise Galatasaray ve Fenerbahçe filelerini 1'er kez sarstı.

Trabzonspor'da Nwakaeme'nin çifte hedefi! Kariyer rekoru kıracak

EN SKORER DÖNEMİNE ULAŞACAK
Nwakaeme, Beşiktaş derbisinde sahne alması halinde hem bir sezonda ilk kez üç büyüklere gol atacak hem de bordo-mavili forma altında geçirdiği 4 sezonluk kariyerinin en skorer dönemini yaşayacak.

Trabzonspor'da Nwakaeme'nin çifte hedefi! Kariyer rekoru kıracak

Nijeryalı futbolcu, ligde 2018-19 sezonunda 27 maçta 10, 2019-20'de 29 karşılaşmada 11, 2020-21'de 34 müsabakada 7, bu sezon ise 24 mücadelede 11 gol kaydetti.

Trabzonspor'da Nwakaeme'nin çifte hedefi! Kariyer rekoru kıracak

Göztepe filelerini sarsarak 2019-20 sezonundaki 11 gollük performansını yakalayan, ardından Çaykur Rizespor sınavını boş geçen bordo-mavili yıldız, Beşiktaş derbisini iple çekiyor.

Trabzonspor'da Nwakaeme'nin çifte hedefi! Kariyer rekoru kıracak

CORNELIUS BOŞ GEÇMEDİ!
Bu isimler arasında Beşiktaş'a karşı en çok Visca (20) forma giyerken, Boşnak yıldız 2 gol, 9 asistle öne çıktı. Nwakaeme 8 karşılaşmada 3 gol, 3 asistle oynarken, Ömür de 6 maçta 2 gol, 2 asistle takımına katkı yaptı. Bakasetas 6 sınavda 1 gol, 1 asistle dikkat çekti, Cornelius ise ilk yarıda ilk kez rakip olduğu ezeli rakibin ağlarını sarsmıştı.

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