Trabzonspor'da Nwakaeme'nin çifte hedefi! Kariyer rekoru kıracak

EN SKORER DÖNEMİNE ULAŞACAK

Nwakaeme, Beşiktaş derbisinde sahne alması halinde hem bir sezonda ilk kez üç büyüklere gol atacak hem de bordo-mavili forma altında geçirdiği 4 sezonluk kariyerinin en skorer dönemini yaşayacak.



