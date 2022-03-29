Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan sakatlık açıklaması! Ahmetcan Kaplan...

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan sakatlık açıklaması! Ahmetcan Kaplan...

Son dakika haberi... Trabzonspor Kulübü, U19 Milli Takımı'nın İsrail ile oynadığı maçta sakatlanan Ahmetcan Kaplan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yayınladı. Resmi siteden yapılan açıklamada genç stoperin ayak bileği dış bağlarında ikinci derece yaralanma tespit edildiği belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 18:10 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 18:17
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan sakatlık açıklaması! Ahmetcan Kaplan...

Trabzonspor Kulübü, U19 Milli Takımı'nın İsrail ile oynadığı maçta sakatlanan Ahmetcan Kaplan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yayınladı. Resmi siteden yapılan açıklamada genç stoperin ayak bileği dış bağlarında ikinci derece yaralanma tespit edildiği belirtildi.

İşte o açıklama:

Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Ahmetcan Kaplan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hakan Çelik, "U-19 milli takımının İsrail ile oynadığı müsabakada sağ ayak bileğinden sakatlanan Ahmetcan Kaplan'ın çekilen MR'ında ayak bileği dış bağlarında ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, Brezilya'yı da karıştırdı! Yerden yere vuruluyor...
Ebru Gündeş'in aşk hayatı hakkında olay ifşa! Ateş bacayı fena sarmış ancak sürpriz isim evli üstelik Ebru'ya kafayı fena takmış...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor