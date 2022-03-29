TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan sakatlık açıklaması! Ahmetcan Kaplan...

Trabzonspor Kulübü, U19 Milli Takımı'nın İsrail ile oynadığı maçta sakatlanan Ahmetcan Kaplan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yayınladı. Resmi siteden yapılan açıklamada genç stoperin ayak bileği dış bağlarında ikinci derece yaralanma tespit edildiği belirtildi.
İşte o açıklama:
Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Ahmetcan Kaplan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Hakan Çelik, "U-19 milli takımının İsrail ile oynadığı müsabakada sağ ayak bileğinden sakatlanan Ahmetcan Kaplan'ın çekilen MR'ında ayak bileği dış bağlarında ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.