TRABZONSPOR HABERLERİ - Edin Visca fırtınası sürüyor! O istatistik...

Hürriyet'in haberine göre; Trabzonspor formasıyla çıktığı son üç iç saha karşılaşmasında da gol atan Edin Visca , Ağustos-Ekim 2018 arasından (Başakşehir formasıyla) bu yana Süper Lig 'de ilk kez üç maçlık seri yakaladı.

"MÜTHİŞ BİR GERİ DÖNÜŞ YAPTIK"

Yukatel Kayserispor mücadelesinin ardından açıklamalarda bulunan Edin Visca, müthiş bir geri dönüşe imza attıklarını söyledi. Visca, "Maça gergin başladık, neden bilmiyorum. Bireysel olarak kazanmak istedik, bir an önce sonuçlandırmak istedik. İlk 15 dakika çok basit top kayıpları yaşadık. İki tane basit gol yedik. Hocamızla analiz yapmıştık. Sadece ortalarla etkili oluyorlardı ve öyle gol yedik. Devre arasında da hoca ile konuştuk. Biz takım olarak güçlü bir takımız ama sahada sakin kalmak, basit oynamak önemliydi. Müthiş geri dönüş yaptık. 3 puan aldık, yolumuza devam ediyoruz. 3 gün sonra da kupa maçı var, kupada da aynı şekilde devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.