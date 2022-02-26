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TRABZONSPOR HABERLERİ - Edin Visca fırtınası sürüyor! O istatistik...

Spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Karadeniz ekibi Trabzonspor, 27. hafta mücadelesinde sahasında Kayserispor'u konuk etti. Bordo-Mavili ekip mücadelenin ilk yarısını 2-0 geride kapatırken, uzatma dakikalarında penaltıdan kaydettiği golle karşılaşmadan 3-2 galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor'da uzatma dakikalarında gelen galibiyetin mimarlarından biri de Edin Visca oldu. Ara transfer döneminde bordo-mavili takıma katılan yıldız futbolcu, dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. İşte detaylar... (TS haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 13:18 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 13:18
TRABZONSPOR HABERLERİ - Edin Visca fırtınası sürüyor! O istatistik...

Spor Toto Süper Lig 27. hafta mücadelesinde lider Trabzonspor sahasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 2-0 geriye düşmesine rağmen 90+8'de bulduğu penaltı golüyle 3-2 mağlup etmeyi başardı ve şampiyonluk yolunca büyük bir kırılma noktası yaşadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Edin Visca fırtınası sürüyor! O istatistik...

Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede Kayserispor, 24. dakikada Gavranovic ve 45+1. dakikada Mame Thiam'ın bulduğu gollerle devreye 2-0'lık üstünlükle girdi. Trabzonspor, 49. dakikada Edin Visca ve 59. dakikada Djaniny ile skora dengeyi getirdi. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 90+8. dakikada Nwakaeme penaltıdan kaydetti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Edin Visca fırtınası sürüyor! O istatistik...

Bu sonuçla birlikte galibiyet serisini 5 maça çıkaran Trabzonspor'un puanı 66 oldu ve en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor ile puan farkı 17'ye yükseldi. Yukatel Kayserispor ise 38 puanda kaldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Edin Visca fırtınası sürüyor! O istatistik...

SON 5 MAÇTA 5 GOL

Trabzonspor'un devre arasında Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı Edin Visca, bordo mavili takıma çabuk alıştı. 32 yaşındaki yetenekli oyuncu, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta 5 gol kaydetti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Edin Visca fırtınası sürüyor! O istatistik...

Sırasıyla Galatasaray ve Kasımpaşa ağlarını birer kez sarsan Edin Visca, kritik İttifak Holding Konyaspor maçında ise 2 gol kaydetti. Aytemiz Alanyaspor maçını boş geçen deneyimli oyuncu, son olarak Yukatel Kayserispor karşısında gol sevinci yaşadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Edin Visca fırtınası sürüyor! O istatistik...

Trabzonspor kariyerinde 7 resmi maça çıkan Edin Visca takımına toplamda 5 gollük katkı sağladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Edin Visca fırtınası sürüyor! O istatistik...

2018'DEN SONRA YENİ SERİ

Hürriyet'in haberine göre; Trabzonspor formasıyla çıktığı son üç iç saha karşılaşmasında da gol atan Edin Visca, Ağustos-Ekim 2018 arasından (Başakşehir formasıyla) bu yana Süper Lig'de ilk kez üç maçlık seri yakaladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Edin Visca fırtınası sürüyor! O istatistik...

"MÜTHİŞ BİR GERİ DÖNÜŞ YAPTIK"

Yukatel Kayserispor mücadelesinin ardından açıklamalarda bulunan Edin Visca, müthiş bir geri dönüşe imza attıklarını söyledi. Visca, "Maça gergin başladık, neden bilmiyorum. Bireysel olarak kazanmak istedik, bir an önce sonuçlandırmak istedik. İlk 15 dakika çok basit top kayıpları yaşadık. İki tane basit gol yedik. Hocamızla analiz yapmıştık. Sadece ortalarla etkili oluyorlardı ve öyle gol yedik. Devre arasında da hoca ile konuştuk. Biz takım olarak güçlü bir takımız ama sahada sakin kalmak, basit oynamak önemliydi. Müthiş geri dönüş yaptık. 3 puan aldık, yolumuza devam ediyoruz. 3 gün sonra da kupa maçı var, kupada da aynı şekilde devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

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