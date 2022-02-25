SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'dan Dorukhan Toköz'le ilgili sakatlık açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor, genç orta sahası Dorukhan Toköz'le ilgili bir açıklama yaptı. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, oyuncunun sol kalçasında kas içi kanama tespit edildiği aktarıldı.

Trabzonspor'un konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Dorukhan Toköz'ün sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Hakan Çelik, "Takımımızın dün yaptığı antrenmanda kalça adalesinden sakatlık yaşayan Dorukhan Toköz'ün bugün çekilen MR'ında sol kalçasında kas içi kanama tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.