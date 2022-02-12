Fenerbahçe'nin yıldızı Jose Sosa bin pişman! "Keşke Trabzonspor'a geri dönsem"

Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performans sonrası Fenerbahçe'nin radarına giren ve geçtiğimiz sezon Sarı-Lacivertli ekibe transfer olan Jose Sosa için yeni gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayan 36 yaşındaki Arjantinli, yıllık 1.5 milyon Euro kazanırken, Sarı-Lacivertli forma ile Trabzonspor günlerinin çok uzağında kaldı.
Fenerbahçe ile bu sezon 21 karşılaşmada görev alan Sosa yalnızca 2 asist katkısında bulundu. Toplamda 57 karşılaşmaya çıkan tecrübeli orta saha 4 gol atarken 5 asist yaptı.