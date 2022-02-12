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Fenerbahçe'nin yıldızı Jose Sosa bin pişman! "Keşke Trabzonspor'a geri dönsem"

Spor haberi... Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Fenerbahçe'de ayrılıklar gündemde. Sarı-Lacivertliler'in Trabzonspor'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak Sarı-Lacivertli formayla Trabzon günlerinin çok uzağında kalan Jose Sosa da bu isimlerden biriyken, Arjantinli yıldız için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 10:41
Fenerbahçe'nin yıldızı Jose Sosa bin pişman! "Keşke Trabzonspor'a geri dönsem"

Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performans sonrası Fenerbahçe'nin radarına giren ve geçtiğimiz sezon Sarı-Lacivertli ekibe transfer olan Jose Sosa için yeni gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'nin yıldızı Jose Sosa bin pişman! "Keşke Trabzonspor'a geri dönsem"

Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayan 36 yaşındaki Arjantinli, yıllık 1.5 milyon Euro kazanırken, Sarı-Lacivertli forma ile Trabzonspor günlerinin çok uzağında kaldı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Jose Sosa bin pişman! "Keşke Trabzonspor'a geri dönsem"

Fenerbahçe ile bu sezon 21 karşılaşmada görev alan Sosa yalnızca 2 asist katkısında bulundu. Toplamda 57 karşılaşmaya çıkan tecrübeli orta saha 4 gol atarken 5 asist yaptı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Jose Sosa bin pişman! "Keşke Trabzonspor'a geri dönsem"

Hal böyleyken şampiyonluk umutlarını da yitirmeye başlayan Sarı-Laciverlilerde, Sosa'nın mali yükü ve beklentilerin altında kalan performansı sonrası satılması gündeme gelirken, A Spor yorumcusu Hamdi Aslan flaş bir iddiada bulundu.

Fenerbahçe'nin yıldızı Jose Sosa bin pişman! "Keşke Trabzonspor'a geri dönsem"

Aslan, A Spor'da katıldığı bir programda Jose Sosa hakkında açıklamalarda bulunurken, Fenerbahçe'de mutlu olmadığını söylerken, "Jose Sosa, arkadaş sohbetinde keşke aldığım paranın yarısını versem de Trabzonspor'a geri dönmüş olsam demiş" ifadelerini kullandı.

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