Fenerbahçe'nin yıldızı Jose Sosa bin pişman! "Keşke Trabzonspor'a geri dönsem"

Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performans sonrası Fenerbahçe'nin radarına giren ve geçtiğimiz sezon Sarı-Lacivertli ekibe transfer olan Jose Sosa için yeni gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayan 36 yaşındaki Arjantinli, yıllık 1.5 milyon Euro kazanırken, Sarı-Lacivertli forma ile Trabzonspor günlerinin çok uzağında kaldı.