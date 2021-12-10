Haberler Trabzonspor SON DAKİKA: Trabzonspor Jean Evrard Kouassi transferini resmen açıkladı!

SON DAKİKA: Trabzonspor Jean Evrard Kouassi transferini resmen açıkladı!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Jean Evrard Kouassi transferini resmen açıkladı. Bordo-mavililer sosyal medya hesabından yıldız isme 'hoş geldin' paylaşımında bulundu. Öte yandan Trabzonspor, KAP'a yaptığı bildirimde, Kouassi ile 3.5 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. İşte sözleşme detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 12:40 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 12:47
SON DAKİKA: Trabzonspor Jean Evrard Kouassi transferini resmen açıkladı!

Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Trabzonspor transfere hızlı giriş yaptı. Bordo-mavililer, Jean Evrard Kouassi transferini resmen açıkladı. Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada Fildişili kanat oyuncusu ile 3.5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi arasında 3,5 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 500.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret, ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya 2021-2022 futbol sezonu için 200.000.-EUR, diğer her bir sezon için yıllık 400.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.



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Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından,, yeni transferi Jean Evrard Kouassi'ye 'hoş geldin' paylaşımında bulundu.

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