TRABZONSPOR HABERLERİ - Jean Evrard Kouassi forma numarasını seçti!

Trabzonspor'un yeni transferi Jean Evrard Kouassi forma numarası tercihini yaptı. 61saat'te yer alan habere göre bordo-mavili kulübün özel çekim yaptığı Fildişili oyuncu uğurlu numarası olan 77'yi tercih etti. Trabzonspor'da daha önce bu formayı Novak tercih etmişti. Trabzonspor'un evrakların tamamlanmasıyla birlikte transferin detaylarını açıklaması bekleniyor.

🔵🔴JEAN EVRARD KOUASSI KİMDİR?

Çin Ligi ekiplerinden Wuhan FC takımında forvet mevkinde forma giyen Jean Evrard Kouassi, 25 Eylül 1994 tarihinde dünyaya geldi. 1.74 cm boyunda ve 63 kilo olan Jean Evrard Kouassi, sağ ve sol ayağını kullanıyor. Profesyonel futbol kariyerine Moossou FC takımında başlayan 2013 yılında bedelsiz olarak Hırvatistan ekibi Hajduk Split'e transfer oldu.

Hajduk Split'te 2 yıl oynadıktan sonra Kouassi'nin yeni durağı Çin oldu. Yıldız futbolcu Çin'de sırasıyla SH SIPG, SH Port Reserves ve Wuhan Zall'da forma giydi. 27 yaşındaki Fildişili sol kanat oyuncusu Çin Süper Ligi'nde geride kalan 13 maçta 5 gole imza attı.

Jean Evrard Kouassi'nin güncel piyasa değeri ise 2.2 milyon euro.