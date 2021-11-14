Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ - Djaniny milli takıma dönecek mi? Belirsizlik sürüyor

TRABZONSPOR HABERLERİ - Djaniny milli takıma dönecek mi? Belirsizlik sürüyor

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor'un başarılı forveti Djaniny'nin, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı ile yaşadığı sorunun sürdüğü ifade edildi. Oyuncunun özür dilemesi durumunda milli davet alabileceği belirtilirken bu durumda da bordo-mavili takımda 4 maç kaçırma tehlikesi bulunuyor. İşte ayrıntılar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 11:16
TRABZONSPOR HABERLERİ - Djaniny milli takıma dönecek mi? Belirsizlik sürüyor

Trabzonspor'un Yeşil Burun Adalı forveti Djaniny'in ülkesiyle yaşadığı problem devam ediyor. Yeşil Burun Adalı forvet son olarak 28 Mart 2021'de ülkesinin milli takımına davet edilmiş ancak "kişisel sebeplerden ötürü" kadrodan çıkarılmıştı. 8 aylık süre zarfında milli takımdan davet alamayan Djaniny'nin yaşadığı sorun çözüme kavuşmadı.

Afrika Kupası öncesi Djaniny'in Yeşil Burun Adaları takımının antrenörü Bubista ile görüşebilme ihtimalinin olduğu, özür dilerse geri dönebileceği gelen bilgiler arasında. Djaniny eğer Afrika Kupası Elemelerine katılırsa Trabzonspor'da 4 maçı kaçırmış olacak.

Öte yandan Djaniny Semedo, Yeşil Burun Adaları'nın en değerli oyuncusu konumunda yer alıyor.

DİĞER
Kaan gerçekleri ortaya çıkardı!
Kardeşlerim dizisinin Kadir'i ölecek mi? Kaan'ın ortaya çıkardığı gerçeklerin bedeli ağır olacak işte Kardeşlerim 29. bölüm fragmanı
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor