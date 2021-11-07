Abdülkadir Ömür'den süper siftah

Trabzonspor'u derbide öne geçiren Abdulkadir Ömür son haftalarda yükselen formunu dün de sürdürüp performansını golle süsledi. 22 yaşındaki orta saha, ilk yarının uzatma dakikalarında Hamsik'in pasında savunma arkasına hareketlenip Vida'nın presinden kurtulduktan sonrasa şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Abdülkadir böylece bu sezon bir ilki yaşadı.



ALIŞKANLIK EDİNDİK



Bordo-mavili futbolcu, Süper Lig'de bu sezonki ilk golünü kaydetti, üstelik bunu Beşiktaş derbisinde atması ekstra önem kattı. Abdülkadir "Beşiktaş ile maçlarımız bu statta keyifli oluyor. Saygı duyduğumuz bir rakip. Son dakikaya kadar mücadele ettik. Kazanma alışkanlığımız var. Maça böyle hazırlanıyoruz. Çok iyi bir hava var, bu da başarıyı getiriyor" ifadelerini kullandı.