TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi bilet fiyatlarında büyük indirim

Trabzonspor yönetimi, taraftarların bilet fiyatlarındaki yüksekliğe gösterdiği yoğun tepki sonrası bir toplantı yaparak, bu talebe olumlu yanıt verme kararı aldı. Alınan karar doğrultusunda da 17 Ekim Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi satışa çıkarılan biletlerin fiyatlarında büyük bir indirime gidildi. Galatasaray maçında 100 TL'ye satılan kale arkası bilet fiyatları, Fenerbahçe derbisi için 40 TL'ye düşürüldü. Bilet fiyatları şu şekilde: "VIP Platinum 750 TL, VIP Gold 500 TL, VIP Silver 350 TL, Batı 200 TL, Fırtına 61 TL, Kale Arkası 40 TL (Misafir tribünü dahil)

BİLETLER BİRKAÇ SAATTE TÜKENDİ

Bordo-mavili taraftarlar özellikle şehrin plaka kodu olan 61 TL'den satışa sunulan Fırtına Tribünü'ne yoğun ilgi gösterdi. Fenerbahçe derbisinin öncesi bir araya gelen taraftar gruplarının organize hareket etme kararı alması sonrası yönetim Doğu Tribün biletlerini satışa sunmadı, buradaki biletler taraftar gruplarına verildi. Taraftarların bu tribünde bir koreografi çalışması yapacağı da öğrenildi. Satışa çıkan biletlerin tamamı birkaç saatte tükendi. Tribünlerin dolu olması bekleniyor.