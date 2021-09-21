Son dakika Trabzonspor haberleri | Nwakaeme'nin sırrı!

Trabzonspor'un bu sezon elde ettiği sonuçlarda Nwakaeme ile Bakasetas'ın katkılar dikkat çekmişti. Bu sezon şu ana kadar ligde oynanan 5 karşılaşmada 4 gol ve 2 asistlik performans ortaya koyan Nwakaeme'nin sözleşmesinde yer alan özel bir maddenin yakaladığı bu çıkışta önemli rol oynadığı ortaya çıktı. Önceki sezonlarda da mukavelesinde çeşitli bonus maddeleri bulunan 32 yaşındaki sol kanadın bu dönem için sözleşmesinde ise 'attığı gol başı 10 bin euro, yaptığı asist başı ise 5 bin euro prim alır' maddesinin bulunduğu ortaya çıktı.



FIRTINA İLE DEVAM ETMEK İSTİYOR



Nıjeryalı süper yıldızın bu nedenle şu ana kadar attığı 4 gol ve yaptığı 2 asistlik katkı nedeniyle 50 bin euro prim aldığı öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ama bordo-mavililer ile yola devam etmek isteyen Nwakaeme'yle yeni sözleşme görüşmeleri yapılması konusunda yönetim kurulunun da önümüzdeki günlerde kendi içerisinde bir durum değerlendirmesi yapacağı öğrenildi. İlk 4 haftada 4 gol atarak efsane Necmi Perekli'yi 42 yıl sonra yakalayan ilk isim olan Nwakaeme, Kasımpaşa sınavında gol atamamış, sadece asistle yetinmişti.

Trabzonspor'un bu sezon elde ettiği sonuçlarda Nwakaeme ile Bakasetas'ın katkılar dikkat çekmişti. Bu sezon şu ana kadar ligde oynanan 5 karşılaşmada 4 gol ve 2 asistlik performans ortaya koyan Nwakaeme'nin sözleşmesinde yer alan özel bir maddenin yakaladığı bu çıkışta önemli rol oynadığı ortaya çıktı. Önceki sezonlarda da mukavelesinde çeşitli bonus maddeleri bulunan 32 yaşındaki sol kanadın bu dönem için sözleşmesinde ise 'attığı gol başı 10 bin euro, yaptığı asist başı ise 5 bin euro prim alır' maddesinin bulunduğu ortaya çıktı.