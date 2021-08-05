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Trabzonspor - Molde maçı saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11'ler | Trabzonspor Molde maçı CANLI İZLE

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme maçında Norveç temsilcisi Molde ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavililer, yaz transfer sezonuna hızlı bir giriş yapmış ve Gervinho, Marek Hamsik, Bruno Peres gibi yıldızları kadrosuna katmıştı. Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa'da ve Süper Lig'de başarı yakalamak istiyor. Peki, Trabzonspor - Molde maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte Trabzonspor - Molde maçının ilk 11'i ve maça dair bilmeniz gerekenler... | A Spor Canlı izle

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2021 Perşembe 19:41 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2021 Perşembe 19:55
Trabzonspor - Molde maçı saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11'ler | Trabzonspor Molde maçı CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor, Norveç temsilcisi Molde ile karşılaşacak. Maç öncesinde tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Molde maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - MOLDE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Molde maçı 5 Ağustos Çarşamba günü saat 20:30'da HD kalitesiyle A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadelenin rövanşı ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

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TRABZONSPOR- MOLDE MAÇI A SPOR'DA

Bordo-mavililerin bugün Molde ile oynayacağı maçı A Spor canlı olarak ekranlara getirecek. Gün boyu Trabzon'dan yapılacak röportajlar, maç öncesi son dakika gelişmeleri ve bitiş düdüğünün ardından özel röportajlar da yine A Spor'da olacak.

TRABZONSPOR - MOLDE MAÇININ İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Bakasetas, Berat Özdemir, Marek Hamsik, Gervinho, Djaniny, Nwakaeme

Molde: Linde, Knudtzon, Sinyan, Gregersen, Risa, Aursnes, Mannsverk, Hussain, Hestad, Omoijuanfo, Brynhildsen

"TRABZONSPOR'UN BÜYÜK BİR TAKIM OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Molde FK Teknik Direktörü Erling Moe, Trabzonspor ile yarın oynayacakları maçta ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirterek, maçı kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Norveç ekibi Molde FK'da teknik direktör Erling Moe online olarak basın toplantısı düzenledi. Hazır olan futbolcularıyla birlikte Trabzon'da olduklarını belirten Erling Moe, "Trabzonspor tarafının bizden fazla maç oynamamış olmasının farkında olması güzel bir durum. Ama Trabzonspor'un büyük bir takım olduğunun farkındayız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Maça kazanmak için çıkarız ama evimizde oynayacağımız karşılaşmaya en iyi skorla gitmek bizim için en iyi olandır. Kağıt üzerinde baktığımızda Trabzonspor'un daha büyük bir takım olduğunu görüyoruz. Onlar daha popüler durumdalar. Ama biz de daha önce büyük takımlara karşı nasıl oynadığımızı gösterdik. Umarım bir tanesini de yarın oynayacağımız maçta gösteririz. Taraftarların maçlara alınması bizler için çok daha heyecan verici. Stadyuma daha fazla seyirci alınması bizi ateşliyor ve mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı.

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