Hedef şampiyonluk

Yeni sezon hazırlıklarını TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren Trabzonspor'da Nwakaeme dün sabah antrenmanı öncesi açıklamalar yaptı. Kampın gayet iyi geçtiğini söyleyen Nijeryalı futbolcu, "Trabzonspor, şampiyonluklar için mücadele eden büyük bir takım. Biz de bu doğrultuda ilerliyoruz. Yeni katılan arkadaşlarımız gayet iyi çalışıyorlar. Hem karakter hem de oyuncu olarak çok iyi insanlar. Onları da aramıza katabilmek ve tecrübelerinden faydalanabilmek için çok sıkı çalışmaya devam ediyoruz. Tek odak noktamız, hedefimize doğru ilerlemek ve bu doğrultuda sıkı çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Haziran 2022'de bitecek sözleşmesiyle ilgili olarak gelen soruya ise 32 yaşındaki oyuncu, "Türkiye'de ve Trabzonspor'da olmaktan dolayı mutluyum. Herhangi bir sorun yok. Yönetimimiz beni ne zaman arar ve gelecek hakkında görüşlerimi sorarsa konuşuruz. Burada mutlu olduğumu ifade etmem gerekir" cevabını verdi. Yeni sezonda taraftarların tekrar statlara döneceğinden dolayı heyecanlı olduğunu vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Koronavirüs sürecinde birlikte olamadık. Belki ben, onların beni özlediğin daha fazla onları özledim. Onlarla beraber olmak benim için çok özel bir duygu. Onların döneceği günü dört gözle bekliyorum" diye konuştu.

UZUN BİR YOL OLACAK

Önümüzdeki sezonun zorlu geçeceğini ve sıkı çalıştıklarının altını çizen Nwakaeme, "Bu 3 yılda iyi sezonlar geçirdiğimiz ve etkili performanslar ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. Geçen sezon, hocamızın katılışıyla takımımızın ne kadar yukarı gittiğini ve ne kadar gelişim gösterdiğini siz de fark etmişsinizdir. Bu sezonki hedefimiz iyi başlamak ve bunun yanında iyi bitirebilmek. Uzun bir yol olacak, kolay olmayacak. Bunun için de sıkı çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

KAPTANLIĞA HAZIRIM

Kaptanlığa layık görülürse bunu en iyi şekilde yapmaya çalışacağını söyleyen Nijeryalı sol kanat, "Kaptan olmak beraberinde birçok sorumluluk getiriyor. Böyle büyük potansiyelli bir takımın kaptanlığını size veriyorlarsa, size de bunu en iyi şekilde yapmak düşer. Hoca eğer böyle bir karar verirse ben de bundan mutlu olurum ve en iyi şekilde yapmaya çalışırım" dedi.

GENÇLER İŞE SARILMALI

Genç oyunculara tavsiyelerde bulunan Nwakaeme, "Buraya geldiğim ilk andan itibaren çok yetenekli genç futbolcularımız olduğunu görmüştüm. Onlara söylememiz gereken bu işi bırakmamaları. Yaptığı işe en iyi şekilde sarılmaya devam etmeliler çünkü o fırsat bir gün gelecektir" ifadelerini kullandı.

RONALDINHO'YA KARŞI FORMA GİYMEK İSTERİM

Nwakaeme, futbol kariyerini bitirmeden önce iki şeyi gerçekleştirmek istediğini vurguladı: "Abime karşı oynamak isterdim. Ayrıca Ronaldinho'ya karşı bir maçta forma giymek isterdim. Futbolu bu iki şeyi yapmadan bitirirsem içimde bir burukluk kalır.