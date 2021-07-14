Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan 15 Temmuz paylaşımı!

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan 15 Temmuz paylaşımı!

Trabzonspor Kulübü, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bordo-mavili kulüp tarafından yapılan paylaşımda, "O gün can veren şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizi saygıyla selamlıyoruz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 21:40
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan 15 Temmuz paylaşımı!

Trabzonspor Kulübü, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Bordo-mavili kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Fethullahçı Terör Örgütü, beş yıl önce alçakça bir darbe girişiminde bulundu. Milletimizin kahramanca direnişiyle hain emellerine ulaşamadılar. O gün can veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizi saygıyla selamlıyoruz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti."

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