Son dakika spor haberi: Trabzonspor - Ümraniyespor maçı sonrası Abdullah Avcı'dan Ekuban açıklaması! "İzin verdik" (TS spor haberi)

Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-3 mağlup ederek iyi bir başlangıç yapmış oldu. Karşılaşma sonrası bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

Ekuban'ın önce diziyle sonra da vergiyle ilgili bir problemi oldu. 18'ine kadar izin verdik. 18'inden sonra bir şey olursa onu konuşuruz.

Gervinho oynayarak gelen bir oyuncuydu. Koita'nın biraz maç eksiği var. 18'inde de Uğurcan, Abdülkadir ve Hamsik kadroya katılacak. Kadrodaki hem seviye hem de rekabet artacak.

Dorukhan Toköz'ü şimdi sizden duydum. Daha önce duymadım, gündemimize gelmedi. Öyle bir şey yok.

