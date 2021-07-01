Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ezgjan Alioski çalımı

Trabzonspor yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak istiyor. Sağ bek Bruno Peres, sol kanat Gervinho, orta saha Hamsik ve forvet Koita'yı kadrosuna katarak transfer şov yapan bordo-mavililer, Leeds United ile kontratı sona eren Ezgjan Alioski için yeniden harekete geçiyor.

Kuzey Makedonyalı sol bek için yönetim kurulunun resmi teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. Bordo-mavili kulübün kurmaylarının yapmayı planladığı yeni teklifte 29 yaşındaki savunmacıya senelik 1 milyon 200 bin euro ve 500 bin euro imza parası önerebileceği belirtildi.

